Baby Shark: insólita captura de tiburón bebé con rasgos humanos

Un pescador de Indonesia estaba navegando cuando encontró un animal sorprendente que los dejó en shock tanto a él como a su hermano, quien lo acompañaba en el recorrido.

Según reportó el diario británico The Independent, Abdullah Nuren, un hombre de 48 años, estaba en aguas de la provincia oriental de Nusa Tenggara en el momento cuando pescó un tiburón hembra.

El animal había quedado atrapado en su red, y, según contó, estaba en estado de embarazo.

Cuando lo estaban cortando, él y su hermano descubrieron tres fetos. Aunque dos de ellos eran similares a la madre, el otro les causó una fuerte impresión: no tenía los rasgos de un pez, más bien se asemejaba a una cara humana.

The Independent señala que aún se desconoce si las fotografías que compartió el pescador son totalmente verdaderas, pero lo cierto es que las características que se pueden apreciar del animal son, cuanto menos, muy inquietantes.

Los dos ojos cafés y redondos están ubicados en una posición bastante extraña para un individuo de su especie, además de que la expresión que parece tener les recordó a los internautas a un popular personaje animado conocido como Baby Shark.

Ahora, así es como denominan a este extraño animal, el cual, como era de esperarse, se volvió viral en las redes sociales.

“Mucha gente quiere comprarlo, pero en vez de venderlo, yo lo conservaré. Creo que podría traerme mucha suerte”, dijo el pescador, citado por el medio británico 'Daily Mail'.

Entretanto, algunos expertos han querido aventurarse a darle una posible explicación a este extraño descubrimiento.

El doctor David Shiffman, biólogo de conservación marina e investigador de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos) dio su opinión por medio de su cuenta de Twitter.

“Una gran cantidad de personas me han preguntado por este caso hoy”, escribió el biólogo. "Esto no es algo que yo estudio, pero algunos expertos a los que sigo informan que puede ser un caso de ciclopía parcial (no busquen esto en Google mientras comen) con una órbita fusionada, aunque aún conservando dos ojos", aseguró.