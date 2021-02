Google acuerda pagar por las noticias de News Corp de Murdoch

Google acordó hacer "pagos significativos" a News Corp de Rupert Murdoch por la publicación de sus contenidos, dijeron las compañías el miércoles, cuando las empresas de tecnología enfrentan una creciente presión para pagar por las noticias tras una iniciativa liderada por Australia.

Un comunicado conjunto calificó el acuerdo de "asociación histórica" que permitirá a Google publicar noticias del gigante de los medios en su Google News Showcase.

El acuerdo de tres años también incluye el desarrollo de una plataforma de suscripción, compartir ganancias de publicidad y realizar "significativas inversiones en videoperiodismo innovador" en YouTube, una empresa de Google.

La decisión se tomó cuando Australia se encamina a aprobar una ley que obligaría a las empresas digitales a pagar por las noticias que publican. Esa ley crearía un precedente mundial y, según Facebook y Google, rompería la forma en que se trabaja en internet.

Entre los medios que se integrarán a Google News Showcase se cuentan Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch y el New York Post en Estados Unidos, los británicos The Times, The Sunday Times y The Sun y varios medios australianos.

El jefe ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, dijo que el acuerdo tendrá "un impacto positivo en el periodismo de todo el mundo en tanto que establece firmemente que debe premiarse el periodismo premium".

"Durante años", dijo, "se nos acusó de recostarnos en los molinos de viento tecnológicos, pero lo que fue una solitaria campaña, una quijotesca cruzada se convirtió en un movimiento y tanto el periodismo como la sociedad serán fortalecidas".

A comienzos de semana, funcionarios en Sídney dijeron que Google y Facebook estaban por cerrar acuerdos con grandes medios australianos para pagarles por las noticias.

El responsable del Tesoro australiano, Josh Frydenberg, dijo que las negociaciones con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y el de Google, Sundar Pichai, hicieron un "gran progreso" para solucionar diferencias sobre un tema que genera atención mundial.

Ambas compañías amenazaron con dejar de prestar sus servicios en Australia, si se sanciona esa ley. Esa actitud desató una guerra verbal con Canberra.

(Información de AFP)