FC Barcelona vence al Deportivo Alavés 5-1 en la Liga de España

El F.C. Barcelona logró la victoria por 5-1 ante el Deportivo Alavés durante el partido por la jornada 23 de La Liga española, disputado este sábado en el Camp Nou. De esa manera mantiene la segunda plaza. Era el partido en el que Messi igualaba a Xavi como el azulgrana con más partido en La Liga con 505, y el argentino lo celebró con su habitual cita con el gol.

Viendo el planteamiento inicial de los de Abelardo quedaba claro que el Barça debía tener paciencia y esperar su ocasión para superar el entramado defensivo vitoriano. Como así fue. Y la jugada que rompió el partido debe ser un motivo de satisfacción para Koeman ya que la fabricaron tres jugadores del plan B como Mingueza, Aleix Moriba y Trincao.

El protagonismo de otros es fundamental para el crecimiento del equipo.

Era un partido trampa para el Barcelona. Llegaba entre medias de la decepción copera en Sevilla y el trascendental partido del martes ante el PSG en la Liga de Campiones.

Y más viendo su alineación: un centro del campo arriesgado formado por Busquets, Ilaix y Riqui Puig y De Jong como central dejando en el banquillo a Umtiti, retratado en los últimos partidos. Messi no rotó y eso eran malas noticias para el Alavés. Algo que se confirmó.

Abelardo hizo un doble cambio dando entrada a Laguardia y Rioja. Lo debía ver muy claro Koeman y también movió el banquillo. Dio descanso a Busquets para que entrara Umtiti y De Jong pasó a llevar la manija del equipo.

El partido parecía resuelto y el PSG se convirtió en el objetivo antes de tiempo. Pero con lo que no contaba Koeman era con que el juvenil Ilaix cometiera un error en el pase que aprovechó Rioja para batir a Ter Stegen en un mano a mano.

El Barcelona salió fuerte y Griezmann y Trincao tuvieron opciones de marcar antes del minuto 5, pero la defensa alavesa consiguió frenar a los de Koeman hasta la media hora de juego, donde se rompió el choque.

Centro de Mingueza, despeje de Pacheco, el balón llega a Ilaix que se la deja a Trincao para que este marque de fuerte disparo que se cuela entre las piernas de Edgar Méndez.

Koeman dio la titularidad a Ilaix y el chaval se lo agradeció con una asistencia que recordará toda su vida. La sentencia pudo llegar sólo unos minutos después, pero le anularon un gol a Messi por un fuera de juego milimétrico de Griezmann.

Con el Alavés grogui, el partido quedo visto para sentencia justo antes del descanso con el 2-0 a cargo de Messi con un zurdazo ajustado de los suyos que dio en los dos postes antes de entrar.

Pese al gol visitante y que el resultado estuviera apretado, el partido era un monólogo del Barcelona.

Trincao, Messi y Griezmann tuvieron tres ocasiones clarísimas en 10 minutos que podían haber dejado todo resuelto mucho antes. Salió Pedri por Ilaix, al que se vio tocado por su fallo.

El Barcelona necesitaba el 3-1 para tranquilizarse, pero sus problemas de definición no desaparecían. Y su defensa no es nada fiable por lo que el partido no estaba cerrado. Pero en cinco minutos se pasó de inquietud a goleada.

Todo lo que no entraba antes entró de golpe. Primero fue Trincao quien hizo doblete al aprovechar un rechace de Pacheco a disparo de Messi. Sólo unos segundos después Messi se sacó otro zurdazo de los suyos imposible para el meta alavesista. Y en el 80 Junior Firpo hizo el quinto tras una asistencia de Griezmann. Trincao hizo el sexto, pero estaba en fuera de juego.

(Con información de Marca y RT Español)