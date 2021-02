Dan a conocer nominados a los Globos de Oro 2021

Los nominados para la edición de los Globos de Oro 2021 se dieron a conocer por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Después de varios meses donde muchas producciones concretaron sus estrenos mediante servicios de streaming debido a la pandemia y un montón de personas optaron por lidiar con el confinamiento viendo series y películas, los nominados a estos galardones incluyen a varias apuestas que han gozado de popularidad durante el último tiempo.

Así, mientras series como The Queen’s Gambit y The Crown figuran en varias categorías, The Mandalorian también está contemplada en la batalla por el premio a Mejor Serie. Todo mientras en el ámbito de las películas figuran cintas como Mank, Nomadland, Borat 2 y The Trial of the Chicago 7.

Conozca los nominados:

Mejor Serie de Televisión - Drama

The Crown (Netflix)

(Netflix) Lovecraft Country (HBO Max)

(HBO Max) The Mandalorian (Disney Plus)

(Disney Plus) Ozark (Netflix)

(Netflix) Ratched (Netflix)

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama

Olivia Colman por The Crown

Jodie Comer por Killing Eve

Emma Corrin por The Crown

Laura Linney por Ozark

Sarah Paulson por Ratched

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

Jason Bateman por Ozark

Josh O’Connor por The Crown

Bob Odenkirk por Better Call Saul

Al Pacino por Hunters

Matthew Rhys por Perry Mason

Mejor serie de televisión- Musical o comedia

The Flight Attendant (HBO Max)

(HBO Max) The Great (Hulu)

(Hulu) Schitt’s Creek (CBC)

(CBC) Emily in Paris (Netflix)

(Netflix) Ted Lasso (Apple TV Plus)

Mejor actriz en una película - Musical o Comedia

Maria Bakalova por Borat Subsequent Moviefilm

Michelle Pfeiffer por French Exit

Anya Taylor-Joy por Emma

Kate Hudson por Music

Rosamund Pike por I Care a Lot

Mejor actuación de un actor en una miniserie o película para televisión

Bryan Cranston por Your Honor

Jeff Daniels por The Comey Rule

Hugh Grant por The Undoing

Ethan Hawke por The Good Lord Bird

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True

Mejor película - Musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

(Amazon Studios) Hamilton (Walt Disney Pictures)

(Walt Disney Pictures) Palm Springs (Neon)

(Neon) Music

The Prom (Netflix)

Mejor actor en una película - Musical o comedia

Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm

James Corden por The Prom

Lin-Manuel Miranda por Hamilton

Dev Patel por The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg por Palm Springs

Mejor Película - Drama

The Father (Sony Pictures Classics)

(Sony Pictures Classics) Mank (Netflix)

(Netflix) Nomadland (Searchlight Pictures)

(Searchlight Pictures) Promising Young Woman (Focus Features)

(Focus Features) The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Mejor actriz en una Película - Drama

Viola Davis por Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day por The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby por Pieces of a Woman

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Promising Young Woman

Mejor actor en una película - Drama

Riz Ahmed por Sound of Metal

Chadwick Boseman por Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins por The Father

Gary Oldman por Mank

Tahar Rahim por The Mauritanian

Mejor director - Película

Emerald Fennell por Promising Young Woman

David Fincher por Mank

Regina King por One Night in Miami

Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao por Nomadland

Mejor guión - Película

Promising Young Woman (Focus Features)

(Focus Features) Mank (Netflix)

(Netflix) The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

(Netflix) The Father (Sony Pictures Classics)

(Sony Pictures Classics) Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor actor de reparto en una película

Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Jared Leto por The Little Things

Bill Murray por On the Rocks

Leslie Odom Jr por One Night in Miami

Mejor actriz de reparto en una película

Glenn Close por Hillbilly Elegy

Olivia Colman por The Father

Jodie Foster por The Mauritanian

Amanda Seyfried por Mank

Helena Zengel por News of the World

Mejor banda sonora original - Película

The Midnight Sky (Netflix) – Alexandre Desplat

(Netflix) – Alexandre Desplat Tenet (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

(Warner Bros.) – Ludwig Göransson News of the World (Universal Pictures) – James Newton Howard

(Universal Pictures) – James Newton Howard Mank (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

(Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross Soul (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión- Musical o comedia

Lily Collins por Emily in Paris

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Elle Fanning por The Great

Jane Levy por Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o comedia

Don Cheadle por Black Monday

Nicholas Hoult por The Great

Eugene Levy por Schitt’s Creek

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Ramy Youssef por Ramy

Mejor actuación de una actriz en una miniserie o película para televisión

Cate Blanchett por Mrs. America

Shira Haas por Unorthodox

Nicole Kidman por The Undoing

Anya Taylor-Joy por The Queen’s Gambit

Daisy Edgar-Jones por Normal People

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

Normal People (Hulu/BBC)

(Hulu/BBC) The Queen’s Gambit (Netflix)

(Netflix) Small Axe (Amazon Studios/BBC)

The Undoing (HBO)

(HBO) Unorthodox (Netflix)

Mejor actuación de una actriz en una miniserie o película para televisión

Cate Blanchett por Mrs. America

Shira Haas por Unorthodox

Nicole Kidman por The Undoing

Anya Taylor-Joy por The Queen’s Gambit

Daisy Edgar-Jones por Normal People

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en una serie, miniserie o película para televisión

John Boyega por Small Axe

Brendan Gleeson por The Comey Rule

Dan Levy por Schitt’s Creek

Jim Parsons por Hollywood

Donald Sutherland por The Undoing

Mejor Película - Idioma Extranjero

Another Round (Samuel Goldwyn Films)

(Samuel Goldwyn Films) La Llorona (Shudder)

(Shudder) The Life Ahead (Netflix)

(Netflix) Minari (A24)

(A24) Two of Us

Mejor Canción Original - Película

“Fight for You” de Judas and the Black Messiah (Warner Bros.) – H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas.

(Con información de La Tercera)