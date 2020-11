OMS alerta sobre tercera ola de la COVID-19 en Europa para el 2021

La víspera, el asesor especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), David Nabarro, dijo que el ente mundial teme a una tercera ola de la COVID-19 en Europa para inicios del 2021.

Nabarro enfatizó que los presidentes de los países del viejo continente, no cuentan con la estructura ni atención médica necesaria para afrontar una tercera ola del virus, "no construyeron la infraestructura necesaria durante los meses de verano, después de que pusieran bajo control la primera ola. Ahora tenemos la segunda ola. Si no construyen la infraestructura necesaria, tendremos una tercera a principios del próximo año", agregó.

El asesor de la OMS manifestó la decisión de algunos países europeos de flexibilizar totalmente la cuarentena, "una vez que las tasas de infección bajen y se hundan, entonces podremos ser tan libres como queramos, pero, ¿ahora mismo? ¿Deberían abrir las estaciones de esquí? ¿Bajo qué condiciones?", cuestionó.

"Los países europeos deben esperar hasta que el número de casos sea bajo y permanezca bajo. Su reacción ha sido incompleta (...) Continuar con los centros turísticos abiertos podrían provocar un nivel muy alto de enfermedades y muertes", indicó Nabarro.

El pronunciamiento de Nabarro llega después de que Alemania y Francia sumaran conjuntamente 33 000 nuevos casos de la COVID-19, mientras que Suiza y Austria reportaron miles de contagios diarios.

La OMS informó que el viejo continente es uno de los epicentros de la pandemia y sus países reportaron un incremento de 18 puntos porcentuales de fallecidos por coronavirus en los pultimos 15 días.

(Tomado de TeleSur)

Vea además: