El Barça en mal inicio de LaLiga: Koeman pide a sus jugadores no “obsesionarse” con las críticas

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha pedido este viernes a sus jugadores no dejarse vencer por el pesimismo en medio de un mal inicio de la liga española de fútbol, donde el equipo catalán no ha visto la victoria en los últimos cinco partidos y aspira a romper la tendencia este sábado frente al Betis.

El Barça, undécimo en la clasificación aunque con dos encuentros menos, venció el miércoles en la Liga de Campeones al Dinamo de Kiev (2-1). La victoria, no obstante, dejó más dudas que confianza.

“Equipos como el Barça tienen que estar arriba. Y si no están arriba, pues no hay tranquilidad”, dijo Koeman en rueda de prensa.

“Puedo manejar las críticas pero no podemos obsesionarnos con ellas. La temporada es larga, necesitamos los tres puntos y un poco de calma. Pero, aunque ganemos, no estoy seguro de que las cosas se calmen. Siempre pasa algo en este club”, agregó.

El Barça podrá contar con el arquero Marc-Andre ter Stegen, que volvió a jugar el miércoles, dejando muy buenas sensaciones, luego de la operación de rodilla a la que se sometió en el verano.

Koeman añadió que el equipo está trabajando la faceta defensiva después de que un Dinamo plagado de bajas logró disparar a puerta hasta en siete ocasiones durante el partido del miércoles.

“El principal problema estuvo en el mediocampo, donde no tuvimos mucho control, por lo que fue difícil controlar el juego. Nuestra defensa tuvo muchos problemas”, reconoció el técnico holandés.

Cambios en el Barcelona

Según FCBN, luego del partido contra el Dinamo, “el peor partido de la temporada con diferencia”, Koeman hará cambios en el equipo y especialmente en el doble pivote.

“El FC Barcelona ha iniciado la temporada exhibiendo un buen nivel de fútbol aunque los resultados no acompañen. Sin embargo, contra el Dinamo de Kiev, los culés tuvieron una dinámica inversa: ganaron pese a realizar un partido caótico, especialmente por las facilidades defensivas que concedieron”, señaló ese medio.

En ese sentido, entre los cambios más importantes estará el doble pivote, después del decepcionante rendimiento que ofreció la pareja formada por Sergio Busquets y Miralem Pjanic ante el Dinamo de Kiev.

“Ni el catalán ni el bosnio dieron la talla contra un equipo plagado de suplentes y juveniles y, como no podía ser de otra forma, ninguno de los dos acabó el partido después de su discreto rendimiento”, apuntó FCBN.

“Tampoco jugó nada bien Frenkie de Jong, aunque con excusa: jugaba como defensa central, algo a lo que no está acostumbrado. El holandés demostró que puede ser un recurso de emergencia aceptable en el eje de la defensa cuando no haya más opciones, pero no una apuesta que deba tener continuidad. Es por ello que este sábado, contra el Real Betis, el de Arkel volverá al doble pivote, de donde nunca debió salir”.

La de Frenkie de Jong será la novedad principal de Ronald Koeman para jugar contra el Real Betis y el internacional holandés no tendrá excusa esta vez, consideró FCBN. “Más interrogantes despierta su hipotético acompañante, que siempre suele ser o Sergio Busquets o Miralem Pjanic pero, tras la pobre actuación de ambos contra el Dinamo de Kiev, podría haber alguna sorpresa en el once del FC Barcelona”.

Con Frenkie de Jong como único jugador con el puesto prácticamente asegurado, toca analizar posibles alternativas si Ronald Koeman decide prescindir de Sergio Busquets o Miralem Pjanic.

La más probable es la que ya probó contra el propio Dinamo de Kiev: adelantar la posición de Sergi Roberto. El de Reus jugó en su posición natural durante el segundo tiempo y podría tener continuidad, esta vez en el once titular.

Pero Ronald Koeman también tiene dos opciones, en este caso más arriesgadas por sus perfiles de juego más ofensivos: la primera es la de Carles Aleñá, que jugó unos minutos contra el Dinamo de Kiev y que aportaría frescura en la medular; la otra opción sería Riqui Puig, que se vería más limitado jugando como pivote por tener más obligaciones defensivas que no le permitirían descolgarse en ataque.

(Con información de Reuters y FCBN)