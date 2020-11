Snowden anuncia a través de Twitter que solicitará la doble ciudadanía ruso-estadounidense

Este lunes, Edward Snowden, el excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional que recibió permiso de residencia indefinido en Rusia a finales de octubre, ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que tiene intención de solicitar la doble ciudadanía rusa-estadounidense, junto con su esposa Lindsay Mills.

"Lindsay y yo seguiremos siendo estadounidenses, criando a nuestro hijo con todos los valores de EE.UU. que amamos, incluida la libertad de decir lo que piensa", ha añadido en otro tuit. Snowden ha revelado que espera "con ansia" que llegue "el día en que pueda regresar a EE.UU., para que toda la familia pueda reunirse".

Lindsay and I will remain Americans, raising our son with all the values of the America we love—including the freedom to speak his mind. And I look forward to the day I can return to the States, so the whole family can be reunited.

