Fallece a los 90 años Sean Connery, la estrella de James Bond

El legendario actor británico Sean Connery, conocido por sus interpretaciones de James Bond, ha muerto a los 90 años, según informó este sábado su familia a la BBC.

El actor escocés fue mejor conocido por su interpretación de James Bond, siendo el primero en llevar el papel a la pantalla grande y apareciendo en siete de los thrillers de espías.

Su carrera como actor abarcó décadas y sus numerosos premios incluyeron un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Las otras películas de Sir Sean incluyen The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock.

Fue considerado en gran medida como el mejor actor que interpretó a 007 en la franquicia de larga duración, y a menudo se lo nombra como tal en las encuestas.

Su premio Oscar llegó en 1988, cuando fue nombrado mejor actor de reparto por su papel de policía irlandés en Los intocables.

Fue nombrado caballero por la Reina en el Palacio de Holyrood en 2000 y en agosto celebró su 90 cumpleaños.

RIP Sean Connery 😢 Nos deja a los 90 años el actor de películas como Indiana Jones y la Última Cruzada, La Roca, Los Intocables de Eliot Ness, La Caza del Octubre Rojo o las primeras películas de James Bond. ¿Cuáles son vuestras favoritas? pic.twitter.com/TFHKkH9L2V — Días de Cine (@Dias_de_Cine) October 31, 2020

En video, mejores momentos de James Bond

(Tomado de BBC)