Sorteo de fase de grupos de la Champions League 2020-2021: Calendario y partidos

Vuelve la Champions. Tras el sorteo de la fase de grupos ya solo falta que el balón comience a rodar y se vuelvan a vivir la emociones que solo esta competición es capaz de desatar a lo largo de todo el continente europeo. En una temporada atípica por la presentacia de la pandemia el inicio de esta nueva temporada de Champions se ha retrasado, pero ya está aquí.

El Bayern espera repetir título tras levantar la orejona en Lisboa. Muchos aspirantes querrán bajar del trono al conjunto teutón, entre ellos, los candidatos españoles son Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, flamante campeón de la Europa League. Además, los españoles tendrán que lidiar con cocos como el PSG, Manchester City, Juventus o Liverpool, entre muchos otros.

Después del sorteo realizado por la UEFA, los grupos han quedado de la siguiente forma:

La Champions dará comienzo el próximo 20 de octubre y los partidos volverán a disputarse los martes y miércoles de cada semana que haya competición. Por su parte, la fase de grupos llegará a su fin el 8 de diciembre. Varios meses por delante para descubrir qué equipos son claros candidatos y cuáles son la decepción de la temporada.

De este modo, estas son las fechas de todas las jornadas de la fase de grupos:

