Miniserie con trasfondo racial "Watchmen" triunfa en los Emmy (+ Lista completa de ganadores)

Capturando el espíritu de protesta y anárquico que recientemente ha sacudido a Estados Unidos, "Watchmen" dominó el domingo los Emmys, que este año se celebraron en un inédito formato virtual por la pandemia.

En los "PandEmmys", como los bautizó su anfitrión Jimmy Kimmel, la miniserie de HBO dominó la premiación con 11 estatuillas, mientras que "Succession" se llevó siete, incluido el premio a mejor drama - la categoría más importante de la noche - y "Schitt's Creek" arrasando en todas las categorías de comedia, con un total de 9 galardones.

Acompañado de un puñado de estrellas en un Staples Center sin público, los nominados siguieron el show desde eventos privados, sus casas o cuartos de hotel.

El llamado Óscar de la televisión fluyó sin inconvenientes y fue el experimento perfecto de cara a la temporada de premios de Hollywood en 2021, que ya fue atrasada algunos meses por el covid-19, con casi 15.000 personas fallecidas en California.

Equipos de cámara siguieron a 138 estrellas en 114 locaciones distintas alrededor de 10 países, todo un reto para estas ceremonias que se transmiten en vivo, y que han perdido mucha audiencia en los últimos años.

"Watchmen", una inquietante adaptación de HBO al cómic del mismo nombre, aborda el racismo histórico de Estados Unidos, así como la violencia policial e incluso el uso de máscaras.

Coronó un total de 11 Emmys, cuatro esta noche incluida la de mejor miniserie o película para TV.

Regina King recibió la estatuilla por su papel en "Watchmen" vistiendo un traje rosa con una foto de Breonna Taylor, una mujer negra asesinada en un tiroteo policial en su propia casa, junto a las palabras "Say Her Name" -Dí su nombre-, una consigna repetida en las masivas manifestaciones raciales que estallaron en los últimos meses en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd.

Uzo Aduba, que ganó como mejor actriz de reparto en una miniserie, también vistió una camiseta negra con el nombre de Taylor, mientras que Sterling K. Brown, que presentó el último premio de la noche, llevaba una camiseta con las iniciales BLM (Black Lives Matter - Las vidas negras importan) y un puño cerrado, símbolo del movimiento de protesta.

"'Watchmen' es una historia sobre el trauma y las cicatrices duraderas del terrorismo blanco, la corrupción y la brutalidad policial", dijo Yahya Abdul-Mateen II, ganador como mejor actor de reparto. "Pero también es la historia de un dios que bajó a la tierra para corresponder a una mujer negra".

El creador de la serie, Damon Lindelof, dedicó el premio "a las víctimas de los sobrevivientes de la masacre (racial) de Tulsa de 1921", retratada en el primer episodio de la miniserie.

De las más de 100 nominaciones por actuación de este año, más de un tercio fueron para actores negros, un nuevo récord.

Listado completo

- Mejor serie dramática: "Succession"

- Mejor comedia: "Schitt's Creek"

- Mejor actor dramático: Jeremy Strong, "Succession"

- Mejor actriz dramática: Zendaya, "Euphoria"

- Mejor actor de comedia: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

- Mejor actor de reparto dramático: Billy Crudup, "The Morning Show"

- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"

- Mejor actor de reparto en comedia: Daniel Levy

- Mejor actriz de reparto en comedia: Annie Murphy

- Mejor miniserie: "Watchmen"

- Mejor película para TV: "Bad Education"

- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, "Watchmen"

- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"

- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Uzo Aduba, "Mrs America"

(Con información de agencias)