El Nuevo Herald distribuyó contenido racista, misógino, antisemita, mentiroso y grosero

Un nuevo escándalo estalló en el diario El Nuevo Herald, de Miami, cuando una investigación interna reveló que ese periódico estaba poniendo a circular todos los viernes un suplemento pagado que estaba plagado de contenidos racistas, misóginos, antisemitas y groseros.

Un columnista del suelto que semanalmente acogía El Nuevo Herald escribió diversos artículos escandalosos en que señaló que Michelle Obama le recuerda a un "monstruo negro" en el Infierno de Dante. Otras veces, escribió que el Islam es "inmundicia", los nativos americanos "primitivos" y África el "culo del mundo". En otra ocasión, llamó a George Floyd "feo", un "criminal común" y las protestas por su muerte a manos de la policía "prostitución racial".

Se trata de Roberto Luque Escalona, un escribano del suplemento pagado LIBRE, quien en sus escritos ha llegado a plantear que los manifestantes Black Lives Matter deberían ser ejecutados sumariamente.

En otro artículo, Luque Escalona criticó a los judíos estadounidenses como "cobardes" después de que las organizaciones judías estadounidenses emitieron una carta de apoyo a Black Lives Matter y las protestas por la muerte de Floyd.

"¿Qué tipo de personas son estos judíos?" Escribió Luque Escalona. “Siempre están hablando del Holocausto, pero ¿ya se han olvidado de la Noche de los cristales rotos?, cuando los asesinos nazis arrasaron negocios judíos en toda Alemania? Lo mismo están haciendo BLM y Antifa, solo que los nazis no robaron; sólo destruyeron. "

Al final, Luque Escalona escribe, refiriéndose a los judíos estadounidenses: “No me gustan. No me gustan en absoluto ".

Columna tras columna, Luque Escalona aparece obsesionado por clasificar y describir los tonos de piel de los negros.

Argumenta que los afroamericanos deberían estar agradecidos por la esclavitud porque los trajo a este país, dice que "no han contribuido en nada a la grandeza de Estados Unidos" y que deberían marcharse a Ghana si no les gusta aquí.

Mientras tanto, sostiene que son los negros los que son racistas, una etiqueta que aplica a LeBron James, Obama y Muhammad Ali, a quien insiste en referirse como Cassius Clay, el nombre que el famoso boxeador abandonó cuando se convirtió en musulmán.

Otro especímen de la peor ralea

Otro columnista habitual de este libelo distribuido por el Herald, Roberto Cazorla, un escritor de origen cubano afincado en España, quien en sus columnas rara vez deja de elogiar el gobierno del fallecido dictador español Francisco Franco. En sus escritos, Cazorla utiliza términos ofensivos contra la comunidad LGTBQ como "feminazis", "homosexuales", a quienes a veces etiqueta con la vulgaridad ofensiva en español de maricón o mariconsón. - y lo que él llama el lobby gay, que según él está respaldado por el comunismo internacional.

Cazorla también comparte un profundo desdén con Luque Escalona por lo que el escritor español llama “la maldita raza china”. En una columna, Cazorla califica la creación de “la nación llamada China” como uno de los mayores errores de Dios. Por otra parte, Luque Escalona fantasea con un meteorito que acaba con la "población miserable" de Beijing "como el que dicen que acabó con los dinosaurios".

Luque Escalona,después de dejar Cuba en 1992, fue colaborador de opinión El Nuevo Herald durante nueve años, conocido por su posición anticubanaa de línea dura. Cazorla, que vive en España desde 1963, es corresponsal de la agencia de noticias española EFE y poeta publicado.

Un libelo más libelo que el Herald

LIBRE ha sido publicado desde 1966 por Demetrio Pérez, Jr., un ex político, delincuente y hombre de negocios que se ha hecho rico dirigiendo una cadena de escuelas privadas, nombradas Lincoln-Martí y una red de programas sin fines de lucro financiados por el gobierno en todo el condado de Miami-Dade.

En una de las escuelas de Demetrio Pérez, bajo su patrocinio, fue matriculado Elián González Brotóns, cuando estuvo secuestrado en Miami.

LIBRE, como muchos de los periódicos gratuitos, o periodiquitos , dirigidos a un público de la Pequeña Habana, se define como una publicación decididamente anticomunista. A diferencia de los periódicos de producción y diseño a menudo toscos, LIBRE hoy es una producción con portadas lujosas y, a todo color.

Desde enero de 2020, durante 32 números, el Herald ha distribuido cada viernes este libelo.

La mayoría de los números contienen artículos ardientemente políticos y, a menudo, rabiosamente ultraconservador, elogia a los republicanos y al presidente Donald Trump mientras ridiculiza rutinariamente a los demócratas como socialistas, comunistas.

Cada número contiene páginas de relatos de las "acciones" de los mercenarios de Bahía de Cochinos..

Muchos de los escritores de LIBRE, incluido el terrorista Armando Pérez Roura, repiten con entusiasmo y acríticamente memes de Internet, teorías de conspiración y desinformación sobre demócratas, políticos liberales e izquierdistas y otras figuras percibidas como simpatizantes de la Revolución cubana o de causas izquierdistas y liberales en general. Un columnista, Esteban Fernández, llamó senil al candidato presidencial demócrata Joe Biden y dijo que está controlado por los comunistas.

El tono, el contenido y el enfoque de LIBRE no son nada nuevo en el panorama mediático centrado en el exilio en Miami, dijo Lisandro Pérez, un sociólogo y antropólogo cubanoamericano de la City University of New York que ha realizado una extensa investigación sobre la comunidad cubana de la ciudad.

“De eso se tratan los periodiquitos desde hace décadas”, dijo.

Pérez dijo que viejos rasgos de la cultura política cubana, como la tendencia a la intransigencia e intolerancia arraigada en la herencia española de la isla y las guerras de independencia, se están reafirmando en un clima en el que el presidente Trump está "avivando los miedos, hablando de 'nosotros' y 'ellos'. ' "

“Y muchos de esos 'ellos' son personas con las que muchos en la comunidad cubanoamericana, y el exilio histórico , han sido intolerantes, la izquierda, los negros, porque los afroamericanos (creen) son de izquierda y quieren el socialismo ”, Dijo Lisandro Pérez. “Este país se ha dividido en extremos, y no se necesita mucho para que muchos elementos de la comunidad cubana que se ven a sí mismos marginados por la historia, que son intolerantes o intransigentes, simplemente den el último empujón al extremismo. Y eso siempre ha estado ahí ".

Nosotros no sabemos nada

Después de terminar la relación con LIBRE la semana pasada, los líderes de la sala de redacción del Nuevo Herald dijeron que no sabían que la compañía lo distribuía como un suplemento publicitario desde enero, y la compañía prometió una investigación sobre cómo lo pasaron por alto.

Aunque todavía está incompleta, dicen, la investigación ha encontrado "lapsos significativos" en el manejo del suplemento, según un comunicado difundido el sábado por McClatchy, la empresa matriz del Herald. El editor del Herald, los editores de noticias y el personal de ambos periódicos y el principal ejecutivo de noticias de McClatchy dicen que se enteraron del acuerdo con LIBRE solo después de que un periodista vio una queja de un lector en las redes sociales sobre contenido antisemita en una columna de Luque Escalona, ​​una de dos que escribió para la edición del 11 de septiembre del semanario. El miembro del personal llamó la atención de su editor.

De no ser por su ataque antisemita, probablemente Libre siguiera circulando en el Herald cada viernes con todo su carga de odio, racismo y toda clase de invectivas.

(Con información de The Miami Herald)