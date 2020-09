Asesinan a otro joven afroestadounidense en Washington, EE.UU. (+ Video)

Un nuevo caso de violencia policial en Estados Unidos terminó con la vida de un joven afroestadounidense, asesinado a tiros, según detalló la propia Policía de Washington en un comunicado.

Los hechos se produjeron este miércoles, cuando los agentes del orden se acercaron a un automóvil en el que se encontraban algunas personas supuestamente armadas.

Según la Policía, cuando los oficiales descendieron del vehículo los hombres empezaron a correr. En ese momento, un oficial disparó mortalmente al joven afroamericano que, según algunos medios, acababa de cumplir 18 años.

El jefe de la Policía de Washington, Peter Newsham, afirmó que los agentes se encontraban en la parte sureste de la ciudad poco después de las 4:00 p.m. (hora local) para investigar reportes de “hombres armados en un vehículo”.

This is Deon Kay, who police shot and killed in Washington DC today, as he was running away from them.

He had just turned 18. pic.twitter.com/X27noYPaFv

— Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) September 3, 2020