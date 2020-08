NASA revela nuevas evidencias sobre los daños causados por incendios en California

Nuevas imágenes divulgadas por la agencia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) revelaron los daños ocasionados por los incendios en California, informan medios locales estadounidenses.

De acuerdo con los reportes, en las instantáneas compartidas por la agencia espacial de EE.UU. se muestran las áreas quemadas por los incendios de SCU y LNU Lightning Complex, los dos siniestros forestales más grandes que arden en el estado.

Burn Scars in #California

MODIS on board #NASA’s Terra satellite acquired a false-color image that highlighted the vast expanse of the burn scars of both the #LNULightingComplex and the #SCULightningComplex on 8/26/20. The largest #fire...

More: https://t.co/ieF4YD5KhA#CAfire pic.twitter.com/3K8zvpE1FA

— NASA MODIS Imagery (@NASA_MODIS) August 28, 2020