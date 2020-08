Más de 100 personas han muerto en EE.UU. mientras tomaban hidroxicloroquina para COVID-19, revela informe

Más de 100 personas en los EE. UU. murieron en la primera mitad de 2020 después de tomar el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, o medicamentos relacionados, mientras estaban enfermos con COVID -19, según un informe.

El análisis de nuevos datos del sistema de informes de eventos adversos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) realizado por el Milwaukee Journal Sentinel reveló que las muertes de 293 personas en la primera mitad de este año involucraron hidroxicloroquina , su nombre comercial Plaquenil o su medicamento hermano cloroquina . Eso fue un aumento de 75 en la primera mitad de 2019. De ellos, COVID -19 se indicó como la razón por la que el paciente usaba el medicamento en "más de la mitad" de los casos, según el periódico.

La hidroxicloroquina se ha recetado durante mucho tiempo para prevenir o tratar la malaria, así como para enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, pero más recientemente se ha promocionado falsamente como un tratamiento para COVID-19.

En el primer semestre de 2019, se registraron 3.251 eventos adversos en pacientes que tomaban hidroxicloroquina o sus derivados, y más de 2.441 fueron graves debido a que el individuo fue hospitalizado, discapacitado o falleció. En el primer semestre de este año, se registraron 6.588 eventos adversos, de los cuales 6.233 fueron designados como graves.

La FDA declara en su sitio web que la base de datos es limitada por varias razones, incluido el hecho de que los informes y las causas de los eventos no se verifican, y más de un medicamento puede haber estado involucrado en un incidente. Esto no significa que los medicamentos no sean seguros, pero la base de datos se puede utilizar para marcar señales preocupantes.

Newsweek se puso en contacto con la FDA para solicitar comentarios. Un portavoz remitió a Newsweek a comunicados de prensa en su sitio web advirtiendo sobre los vínculos entre los pacientes con COVID- 19 que toman hidroxicloroquina o cloroquina y problemas del ritmo cardíaco, incluida la muerte.

El Dr. Michael Carome , director del grupo de investigación de salud del grupo de defensa de pacientes Public Citizen y ex miembro del comité asesor de la FDA, dijo al Milwaukee Journal Sentinel que la "promoción imprudente" de los medicamentos por parte del presidente Donald Trump era en parte culpable del aumento de los eventos de efectos adversos.

Newsweek se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El presidente Trump ha promocionado repetidamente la droga como un tratamiento para COVID-19, a pesar de la evidencia en contrario.

En marzo, la exageración en torno a la hidroxicloroquina aumentó después de que se demostrara en un laboratorio que evitaba que el coronavirus se replicara en las células. Pero los ensayos clínicos aleatorios, que se consideran el estándar de oro para probar si los medicamentos funcionan, no han encontrado evidencia de que el medicamento pueda evitar que las personas contraigan el coronavirus o tratar el COVID -19.

Según un estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine , las prescripciones de cloroquina e hidroxicloroquina aumentaron en todos los estados de EE. UU. y Washington, DC entre febrero y marzo.

La FDA emitió pero luego eliminó una autorización de uso de emergencia para los medicamentos para COVID-19, debido al riesgo de problemas del ritmo cardíaco en estos pacientes.

La semana pasada, dos miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca , el Dr. Anthony Faucia y la Dra. Deborah Birx , dijeron que la evidencia científica no respalda las afirmaciones de que la hidroxicloroquina es eficaz para tratar el COVID -19.

El domingo, el almirante Brett Giroir , subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos y médico, se hizo eco de sus preocupaciones en Meet the Press de NBC News .

"No hay evidencia que demuestre que sea [eficaz contra COVID -19]", dijo. "En este momento, hidroxicloroquina , no puedo recomendar eso".

(Información de Newsweek)