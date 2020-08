Confirman visones contagiados con la COVID-19 en Utah, EE.UU.

Las autoridades estadounidenses confirmaron este lunes los primeros visones infectados con el nuevo coronavirus en el país norteamericano.

Hasta el momento, se registra cinco de estos animales contagiados en dos granjas en Utah, de acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura.

Asimismo, se ha informado que trabajadores de esos sitios resultaron positivos a la Covid-19, por lo que pudieron ser la fuente de transmisión del virus a los animales. No obstante las autoridades aclaran que aún no cuentan con evidencia para respaldar un contagio de los animales al personal de las instalaciones.

⚠️🇺🇸 First coronavirus cases on mink farms in the USA confirmed. The two affected farms in Utah also reported positive cases of COVID-19 in people who had contact with the mink #makefurhistory @USDA_APHIS https://t.co/9lFcxqFDwt pic.twitter.com/AJz20fgsUw

— Fur Free Alliance (@FurFreeAlliance) August 18, 2020