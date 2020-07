El error de Trump durante la interpretación del himno nacional por el Día de la Independencia de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, saludó a la bandera erróneamente durante la interpretación del himno nacional en una de las celebraciones por el Día de la Independencia del país norteamericano, que se llevó a cabo el sábado 4 de julio.

Varios usuarios de redes sociales criticaron el gesto del mandatario al colocar su mano en la cabeza como le corresponde a los militares o a los veteranos de guerra, a pesar de no pertenecer a ninguno de los dos grupos.

Posteriormente, el periodista citó la sección 301 del Código de la Bandera de EE.UU. que establece que al sonar la composición emblemática, “los individuos uniformados deben dar el saludo militar a la primera nota del himno y mantener esa posición hasta la última nota”. Asimismo, pueden proceder los miembros de las Fuerzas Armadas y los veteranos que estén presentes.

Sin embargo, el protocolo determina que “todas las demás personas presentes deben mirar hacia la bandera y mantenerse firmes con la mano derecha sobre el corazón”, cuyo gesto sí fue realizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Can someone explain to @realDonaldTrump that as a civilian, non-veteran, he should have his hand over his heart during the national anthem? pic.twitter.com/2NkzCdqUxn

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) July 4, 2020