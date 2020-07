COVID-19 en el mundo: EE.UU. registra cifra récord de 50 203 infecciones durante las últimas 24 horas

Estados Unidos ha registrado 50 203 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, lo que representa un nuevo récord de contagios diarios, informa la CNN que cita a los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Hasta la fecha, el país contabiliza dos millones 686 249 contagios. Al mismo tiempo, 128 062 personas fallecieron a causa de la COVID-19, mientras que 729 994 lograron recuperarse de la enfermedad.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, afirmó este martes que el número de casos diarios del coronavirus registrados en el país podría alcanzar los 100 000 si las autoridades no logran contener la propagación de la infección.

“Ahora tenemos más de 40 000 casos nuevos al día. No me sorprendería que aumentáramos a 100 000 al día si no hay un cambio, y por eso estoy muy preocupado”, dijo el médico.

En cuanto a las causas del auge de la incidencia de la COVID-19 en EE.UU., el epidemiólogo aseveró que se debe al desprecio de la población por el distanciamiento social.

“Si mira lo que está sucediendo [...] —reuniones multitudinarias de personas, a menudo sin máscaras, […] que ignoran las pautas que elaboramos con mucho cuidado—, vamos a seguir teniendo grandes problemas”, dijo Fauci.