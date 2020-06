Al menos 400 ataques a la libertad de prensa durante las protestas en Estados Unidos

El comediante y exmiembro del elenco de Saturday Night Live (SNL), Jay Pharoah, reveló que fue detenido y esposado por la policía de Los Ángeles en febrero pasado, con un oficial que se arrodilló sobre su cuello de una manera similar a lo que ocurrió en el último arresto mortal de George Floyd en Minneapolis, el mes pasado.

Pharoah, afroamericano, publicó en Instagram un video que incluye imágenes de seguridad que, según él, capturan el hecho.

Parece mostrar a cuatro oficiales acercándose a él con armas desenfundadas mientras hacía ejercicio.

“Me dicen que me tire al suelo y separe los brazos”, dijo Pharoah. “Me pusieron esposas, el oficial tomó su rodilla, me la puso en el cuello. No fue tan larga como George Floyd, pero sé cómo se siente eso”, relató el actor citado por la agencia ANSA.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó este sábado que están “conscientes de este incidente y está bajo investigación” con la Oficina de Normas Profesionales, División de Asuntos Internos.

El actor precisó que el hecho ocurrió aproximadamente una semana antes de que Ahmaud Arbery, un hombre negro, fuera asesinado a tiros por un hombre blanco en una calle de Brunswick, Georgia, el 23 de febrero.