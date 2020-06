Cuba frente a la COVID-19, día 89: Últimas noticias

El énfasis en fortalecer la vigilancia en los puntos de control de frontera de Villa Clara resulta fundamental para mantener la provincia libre de COVID-19, luego de 19 días sin casos positivos en el territorio, según se indicó en la sesión de trabajo del Consejo de Defensa este sábado, informó el periódico Vanguardia.

Gretza Sánchez Padrón, directora provincial de Salud Pública, hizo referencia a la importancia de fortalecer los puntos de control de la provincia. “La realidad dicta la cantidad de personas que deben brindar su trabajo en esas zonas. No podemos crear una brecha epidemiológica por lo que resulta fundamental que se pida el carné de identidad a todas las personas que pasan por ahí”.

“Esa puede ser la vulnerabilidad, porque puede ser que entre por uno de esos 17 puntos un caso asintomático. Si no tenemos seguridad, no podemos asegurar que no ocurra un rebrote en la provincia”, agregó Sánchez Padrón.