El padre de Internet advierte que la web no está sirviendo a las mujeres y a las niñas

La World Wide Web celebró su 30 aniversario hace exactamente un año y, entonces, su padre, Tim Berners-Lee, recordó todo lo bueno que ha permitido, al tiempo que señaló todo lo que podía perderse si no se luchaba por ella. La intención era “que los próximos 30 años de la web sean aún mejores que los anteriores”.

Este jueves, en la carta que Berners-Lee escribe por el 31 aniversario de la red de redes, el científico de la computación se congratula de la creación, publicación y apoyo que está recibiendo el Contrato para la Web advirtiendo de un obstáculo que no permitirá lograr los objetivos de ese compromiso: Que internet no está sirviendo a las mujeres y a las niñas.

Berners-Lee asegura que “la web no está sirviendo a las mujeres y a las niñas”. Considera que el mundo ha logrado “importantes avances de cara a la igualdad de género” gracias al trabajo de las activistas feministas.

Sin embargo, asegura, “me preocupa mucho que los peligros a los que se enfrentan las mujeres y las niñas en la web amenacen ese progreso”. Y especialmente piensa en “las niñas de grupos minoritarios, las de las comunidades LGBTQ+ y de otros grupos marginalizados”.

El inventor de la World Wide Web cree que tres asuntos son particularmente preocupantes. En primer lugar, una mayoría de las mujeres del mundo todavía no están conectadas a internet. Unas porque no pueden pagarlo y otras porque no tienen la tecnología y/o las habilidades para poder acceder a la red. Además, asegura, “los hombres tienen un 21% más de probabilidades de tener acceso a Internet que las mujeres; esta cifra asciende hasta el 52% cuando nos enfocamos en los países menos desarrollados del mundo”.

La segunda preocupación tiene que ver con las que están conectadas, pero no seguras en internet. “Una nueva investigación de la Web Foundation y la Asociación Mundial de Guías Scouts descubrió que más de la mitad de las mujeres jóvenes encuestadas han experimentado violencia en línea; incluidos el acoso sexual, mensajes amenazantes o la redistribución de fotos íntimas sin su consentimiento”, explica. Y el 84%, además, opina que el problema empeora.

Estas problemáticas, dice Berners-Lee, “lleva a que mujeres abandonen sus lugares de trabajo y hace que las niñas falten a la escuela, daña las relaciones y provoca una enorme angustia”. Esto, explica, “silencia a las mujeres y priva al mundo de sus opiniones e ideas, empujando a mujeres periodistas y políticas fuera de las redes sociales y sus lugares de trabajo”.

Por último, asegura que existen otras formas de discriminación a las mujeres que no se perciben. Particularmente se refiere a los sistemas de inteligencia artificial y su papel en procesos de selección que “con demasiada frecuencia los algoritmos reproducen e incluso acentúan las desigualdades existentes”. Y se refiere al caso de la herramienta de IA utilizada por Amazon, y que sistemáticamente subestimaba a las mujeres.

Por todo esto, el padre de la web hace una llamada a la acción que, dice, debe tener como objetivo la priorización del problema, la proporción de mejores datos para hacer frente al agujero negro de información en torno a las violencias en línea, incluir la igualdad de género por diseño, construir protecciones legales frente a las problemáticas y ser participantes activos alzando la voz cuando en línea se produzcan abusos.

(Tomado de Genbeta)