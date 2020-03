Cimafunk lanza “Caliente” con músicos de Nueva Orleans (+ Video)

Una rica mezcla de metales, ritmo cubano, el rapeo en español e inglés y una letra divertida que mueve a bailar, aderezan a "Caliente", nuevo video musical de Cimafunk publicado en plataformas digitales.

Cimafunk, catalogado como pionero del funk afrocubano, une fuerzas en el audiovisual con músicos estadounidenses de la ciudad de Nueva Orleans.

Es así como The Soul Rebels, la banda de metales súper dinámica que fusiona soul, funk, hip hop y jazz, y la talentosa poeta, rapera y cantante Tarriona "Tank" Ball aparecen en este experimento de culturas y orígenes compartidos.

El rapeo de The Soul Rebels, el cambio de Cimafunk en el ritmo y la velocidad en su verso, y Tank con un toque de poesía, y luego el coro todos juntos: "Tú me lo pides/Te lo doy: Caliente" You ask for it/I'll give it to you: Caliente, dejan la pista como el título de la canción.