Trump nombra a Mark Meadows como nuevo Jefe de Gabinete del gobierno

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció este sábado, mediante la red social Twitter, el nombramiento de Mark Meadows como nuevo Jefe de Gabinete del gobierno, cargo por el que han pasado cuatro personas en poco más de tres años.

"Me complace anunciar que el congresista Mark Meadows se convertirá en Jefe de Gabinete de la Casa Blanca", tuiteó Trump esta madrugada. "Hace mucho que conozco y trabajé con Mark, y la relación es muy buena", acotó.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020