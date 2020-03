Regalo por el 8 de marzo: Norberto Leyva estrena el clip de “Cuando llora una mujer" ( +Video)

Norberto Leyva hace canciones desde la universidad. Allí, con solo 20 años, compuso Contra la pared. Pero ya ha pasado el tiempo, ha vivido, ha soñado, ha conquistado escenarios, la ciudad de Holguín, y lo ha hecho por su música, por su talento, por la sinceridad que le pone a su arte.

A sus más de cuarenta años, aún no olvida aquel tiempo inquieto donde iniciaba todo, fueron sus raíces, claro está. Contra la pared fue su primera canción, y uno puede sentir la inocencia de un joven, los desvelos, el deseo profundo de amar: “Me mantuvo en la memoria de los amigos por mucho tiempo, yo tengo que ser agradecido, las canciones están vivas, son como personas. Hay que saber de dónde viene uno, para saber a dónde va”.

Por eso así ha nombrado su primer disco: Contra la pared. Producido bajo el sello de Bis Music, Norberto Leyva nos regala un fonograma de 12 temas, que atraviesa por varios géneros y estilos, y uno lo disfruta de principio a fin, entiende las historias que se nos cuentan:

“Cada canción tiene un respeto, cada una va logrando un camino, una dramaturgia dentro de su propia obra”, dice.

“Las vivencias cotidianas. No me complico mucho, sabes. Hablo de lo que me sucede, bueno y malo, del amor y el desamor, que son como la energía, no se destruye, solo se transforma; es como una rueda, y por esa rueda tú sabes cuántas cosas pasan. Luego, todo eso se va convirtiendo en canciones”, refiere el artista.

“Fue un proceso orgánico, traté de experimentar. Desde que comienza la primera canción hasta la última, varían en ritmo, en arreglos. Hay desde una cumbia, una balada, hasta una canción muy sentida, pero siempre sientes que está hablando Norberto, que te hace una historia”.

El artista holguinero reconoce las palabras de presentación del fonograma, por el el reconocido cantautor Raúl Torres, y hay que leerlas, sentirlas: “Él viene a mi peña, yo no lo conocía. Luego de que se acabó la presentación me manda a buscar, y me pregunta de dónde yo venía, por qué hacía canciones, quiénes eran mis referentes, eso quedó ahí... A los dos años le escribo un mensaje, yo quería que me escribiera las palabras del disco. A partir de ahí surgió una amistad, incluso me propuso que hiciéramos una canción juntos”.

Le pregunto sobre su proceso creativo a la hora de componer canciones: “Cada artista tiene su técnica. Por ejemplo si tengo una idea triste, qué hago, voy directo hacer la melodía, que tenga una lógica, que sea compatible, y cuando tengo conformado la estructura de la canción, desde el punto de vista musical, entonces hago el texto”.

Contra la pared, que estuvo nominado a los Premios Cubadisco 2019, en la categoría de Canción Contemporánea, es un disco sincero: “ninguna frase está para creerme el más intelectual, ninguna palabra está superpuesta, es lo que soy”. Como regalo para todas las mujeres en su día, el próximo 8 de marzo, Norberto ha estrenado el video clip del tema Cuando llora una mujer, bajo la dirección del realizador Alexander González. Por si no las visto todavía, acá te lo compartimos.