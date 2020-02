General Salami: Nuestra respuesta al asesinato de Suleimani ocurrió en un punto específico, pero su efecto fue global

La respuesta al asesinato del general mártir Qassem Suleimani ocurrió en un punto específico, pero su efecto fue global, expresó el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán, el mayor general Hussein Salami, en entrevista exclusiva concecida a Ghassan Ben Jeddou, presidente del Consejo de Dirección de la Red Informativa Satelital Panárabe Al Mayadeen.

Al respecto, señaló que “la primera dimensión de nuestra respuesta al asesinato de Suleimani fue emotiva porque los estadounidenses atentaron contra figuras que gozan de un lugar destacado en los corazones de los musulmanes y de los hombres libres”.

“El general Suleimani ocupa un lugar muy distinguido en los corazones de los iraníes y los pueblos oprimidos, y su asesinato fue un acontecer chocante”, dijo.

Asimismo, señaló que Irán no permitirá que un país lejano (Estados Unidos) venga y apunte contra nuestros grandes líderes en un Estado islámico

“Nuestra respuesta ocurrió en un punto geográfico específico, pero su impacto fue global. La acción contra Estados Unidos fue defensiva por excelencia, lo cual es legítimo y legal”, añadió.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán precisó que Suleimani ingresó a Iraq por invitación de sus dirigentes, y se trasladaba de manera pública y oficial. Por tanto, la acción estadounidense fue una evidente injusticia.

Consideró que la respuesta por el asesinato de Suleimani fue militar por excelencia y así debió haber sido: una respuesta clara y comprensible, que todo el mundo pudiera verla.

“Tuvimos que detener a los estadounidenses en ese punto y hacerles ver que deben cambiar sus cálculos con respecto a su confrontación con Irán”, aseveró.

“Los estadounidenses solían enfrentarse a cualquier país sin que haya una reacción, y esto los llevó a hacer mal sus cuentas con Irán. Trump amenazó con atacar 52 ubicaciones en Irán si llevamos a cabo una respuesta militar, y hemos respondido despojando a Washington de su prestigio artificial”, apuntó.

Reiteró que “la respuesta militar fue estratégica y limitada, pero demostró nuestra fuerza y nuestra capacidad para dar un golpe directo contra las bases estadounidenses. El objetivo era mostrar la fuerza real de Washington en las operaciones psicológicas y su poder real en el terreno, y esto hizo cambiar la visión del mundo hacia ellos”.

En otro momento de la entrevista, Salami señaló que el ataque contra las fuerzas estadounidenses en Iraq no fue el final de la respuesta estratégica, sino el punto de partida de la misma.

Subrayó que no hay un objetivo en Estados Unidos que tenga el peso del mártir Suleimani, “y si reunimos a Trump junto a todos sus funcionarios en el otro lado de la báscula, entonces Suleimani tendrá más peso”, afirmó.

Asimismo, manifestó que las respuestas continuarán, pero en diferentes formas. “La respuesta principal tendrá lugar cuando se logren los objetivos del mártir Suleimani”, dijo.

Precisó que esos objetivos giran en torno al colapso de la entidad sionista y la eliminación de su existencia y de la presencia estadounidense en la región.

Más adelante, dijo que las autoridades iraníes eligieron que la respuesta fuera en suelo iraquí porque estos dos grandes generales fueron asesinados allí.

“Estábamos listos en el estado más extremo de movilización para lanzar misiles devastadores. Cientos de cohetes estaban listos para ser lanzados contra otras bases. Estábamos listos para enfrentar y ganar los diversos escenarios eventuales de guerra”, declaró.

“Los Estados Unidos intentaron imponernos un aislamiento político internacional, pero fracasaron porque jugamos de manera profesional en el campo de la política. Ellos gastaron miles de millones de dólares en la región, pero fracasaron y su prestigio político y militar fue golpeado”, comentó Salami.

El mártir Suleimani es el diseñador de las derrotas y fracasos de Estados Unidos en esta región

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán, el mayor general Hussein Salami, señaló que el mártir Suleimani unió al mundo islámico y estableció un frente unido y construyó fuerzas para enfrentar a los sionistas y los estadounidenses. Suleimani es el diseñador de las derrotas y fracasos de Estados Unidos en esta región.

“La participación de decenas de millones en el funeral de Suleimani es una evidencia de que todos los gastos de Washington fueron inválidos”, agregó

Asimismo, consideró que todo el subdesarrollo en el mundo islámico se debe a la política de los estadounidenses. “Trump mismo dijo que Obama es el fundador de Daesh, y esta es una admisión hecha por un presidente estadounidense”, comentó.

Hizbullah hoy es diez veces más fuerte que en la guerra del 2006 y logró derrotar a los takfiríes

“Los israelíes deben prestar atención al hecho de que se enfrentan a un Hizbullah, que se ha vuelto más armado, más inmune y más experimentado”, afirmó el general Salami en entrevista exclusiva con Al Mayadeen.

Sobre el asunto, señaló: “Enviamos una advertencia a los israelíes, que son mucho más pequeños y más incapaces que los estadounidenses, de que todos los puntos que ellos ocupan están dentro de nuestro alcance de fuego”.

“Hoy existe un gran potencial para eliminar a (Israel), pero las circunstancias no son propicias para que esto suceda. Los israelíes no deberían contar con los estadounidenses, ya que otros lo han hecho y no han logrado ningún resultado”, señaló.

Advirtió que Irán ha desarrollado sus capacidades a escala global incluso para alcanzar el nivel de la potencia militar más grande del mundo.

Al retomar sus comentarios sobre el general Suleimani, expresó que era una persona fuerte, pero la autoridad y la popularidad que había ganado no lo convirtieron en una persona autosuficiente.

“Suleimani se trasladaba entre la gente, incluso de pie en el autobús, se tomaba fotos con los compatriotas, era el dueño de los corazones. Suleimani no solo era militar, tenía una gran capacidad para el análisis político”, añadió.

Recordó que Suleimani impidió que ocurrieran muchas derrotas, que se dividieran estados islámicos y que se desplazaran sus pueblos. “Él fue un verdadero defensor de Palestina, y la liberación de Palestina fue, para él, el objetivo final”.

La relación del mártir Suleimani con el Imam Khamenei era de corazón

A juicio de Salami, el general Suleimani era un amante de la Wilaya (Autoridad Suprema de Liderazgo de la Revolución iraní) y se autoconsideraba como un soldado de la Wilaya, tal como quedó escrito en su Mausoleo.

“La relación del mártir Suleimani con el Imam Khamenei era una relación de corazón y mutua y este solía estimarlo mucho”, dijo

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán señaló que las fronteras no son un estándar o punto de referencia para elegir los campos de la lucha.

“Cuando cualquier musulmán en el mundo esté expuesto a la injusticia, estaremos presentes allí a su lado. Todos seguiremos el camino que trazó Suleimani, y creemos en este sendero y nuestro deseo es caer en combate para serle fiel”, subrayó.

“El hecho de que Trump se jacte del asesinato de una gran figura como Suleimani, indica que el mártir era grandioso. Trump hoy representa el terrorismo y ha llevado a cabo un asesinato cardinal al atacar a Suleimani, y debe estar avergonzado de sí mismo”, aseveró.

Enfatizó que los estadounidenses enfrentarán consecuencias dolorosas, se arrepentirán y ya sabrán quién era el mártir Suleimani. “Nada ha terminado todavía. Suleimani es un líder único e irrepetible, su camino continuará y se perpetuará y ya hay sociedades y líderes en este enfoque de Suleimani”.

La sangre de los dos mártires Suleimani y al Muhandis –comentó– hizo cambiar el rumbo en Iraq e imponer un aislamiento a los estadounidenses e incluso los ha perturbado.

Queremos ser una fuerza que pueda derrotar a Estados Unidos y sus aliados

Por otro lado, el general Salami manifestó el apoyo iraní a los palestinos, libaneses y sirios será más que en el pasado, y reafirmó que defenderán a Yemen, Bahréin y Afganistán.

“Trump y Netanyahu –precisó– no deberían presagiar el bien de sus políticas en el mundo islámico, pues ambos serán enterrados junto a sus políticas”.

Al respecto, añadió que Irán se ha propuesto destacarse como fuerza militar en tierra, mar y aire, y quiere ser una fuerza que pueda derrotar a Estados Unidos y sus aliados.

“Sólo hemos mostrado una pequeña parte de nuestras capacidades de misiles y el enemigo vio la precisión y la capacidad de estos para eludir los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses. Y a pesar de las sanciones en el ámbito militar, hemos creado estas capacidades sin depender de ninguna potencia extranjera”, recalcó.

Y añadió: “Nuestros drones vuelan miles de kilómetros, realizan operaciones precisas y logran evitar los sistemas de defensa antiaérea. También nuestra defensa es mucho más precisa que la de los países desarrollados, y hemos contado en nosotros mismos para fabricarlos”.

Insistió en que Irán hoy puede librar grandes batallas en los mares a través de miles de lanchas rápidas y no rápidas. En el terreno posee un poder infinito de movilización popular.

“Y cuando hablo de poder, expresó, me refiero a la Guardia Revolucionaria y al Ejército, que es hoy muy fuerte, con potentes motivaciones y fe. Cuanto más el enemigo busca sabotear la relación entre el pueblo y la Guardia Revolucionaria iraníes, más la gente cree en nosotros, porque protegemos a este pueblo y somos luchadores hasta la muerte”.

“Hoy y mañana continuaremos por el camino del mártir Suleimani hasta lograr sus objetivos y que esté satisfecho con nosotros hasta que nos reunamos con él nuevamente”, concluyó.

En Video: