Concierto único de Raúl Torres en el cierre de 2019

Entre las atracciones programadas para terminar el año 2019 está el espectáculo Nómada candil, del trovador Raúl Torres, para celebrar sus 30 años de vida artística.

Este espectáculo único acontecerá el próximo sábado 28 de diciembre a las 8:30 p.m. en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, donde ofreció su primer concierto junto a Pablo Milanés y Xiomara Laugart.

“Pretendemos que sea una suerte de remembranza de aquello que pasó en agosto de 1989, en la misma sala Avellaneda, cuando canté con Xiomara Laugart, junto a Pablo.

“Yo creo que vale la pena recordar eso, porque fue un detonante para que me conocieran, no solo en Cuba, sino en el mundo con mis canciones; fue una especie de ecuador en mi vida artística, me abrió, por supuesto, nuevos horizontes”, comentó el artista en una entrevista publicada por el portal Cubasí.

Uno de los momentos más significativos de la cita —refiere el trovador— será la presentación de dos noveles trovadores: la guantanamera Annalie López y el capitalino Andrés Serpa.

El autor de Candil de nieve, además, compartirá escenario con otros invitados de gran valía como Silvio Raúl Torres, Waldo Mendoza y Arnaldo Rodríguez.

Los asistentes podrán disfrutar de antológicas composiciones y otros temas más recientes contenidos en las producciones discográficas Vendedor de nubes, de Colibrí, y Niñito historia, del sello Unicornio (Producciones Abdala).

