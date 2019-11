Maradona deja de ser el técnico de Gimnasia, club de la liga argentina

No pudo ser. El amor de Gimnasia y Diego Maradona tuvo un final abrupto. El anuncio que hizo el oficialismo de no intentar una reelección de Gabriel Pellegrino, fue el punto de inflexión en esta historia. Y en apenas tres meses de gestión, los números de Diego al frente del equipo resultaron irregulares, ya que estuvo al frente en ocho partidos, con apenas tres victorias, todas en condición de visitante.

Anoche les dijo a los jugadores que no seguía. Hubo lágrimas. Todos trataron de convencerlo, pero no hubo caso. La salida de la figura política de Gabriel Pellegrino, el hombre que lo trajo, fue el detonante. Y la confirmación llegó este mediodía, con Pellegrimo como el portavoz: "Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia. Él dijo que está para sumar, no para dividir". La salida se oficializó en diálogo con el programa De Una, por radio La Red. Por ahora, Mariano Messera quedará como DT interino.

Otra salida por la política del club

Con esta salida de Maradona, se repite la historia de Diego con Racing, cuando apoyó la candidatura de Juan De Stéfano en 1995 y decidió dar un paso al costado tras el triunfo en las urnas de Osvaldo Otero: "Cualquiera se moriría por dirigir a Racing. Yo estoy orgulloso de hacerlo, pero soy un hombre de palabra", fueron sus palabras en aquel entonces.

Los tres éxitos que el equipo consiguió con Maradona como entrenador, que tuvo a Sebastián Méndez y Adrián González como ayudantes, terminaron con goleadas, ya que la primera victoria fue en Mendonza, ante Godoy Cruz, por 4-2, el siguiente se dio ante Newell's, en Rosario, con un contundente 4-0 y la última fecha, ante Aldosivi, en Mar del Plata, se quedó con tres puntos después de un 3-0.

Más allá de los resultados cada uno de los partidos que Gimnasia disputó,debutó ante Racing, en el Bosque, cada uno de los partidos, en especial lo que se disputaron afuera de La Plata, resultaron fiestas emotivas emotivas, ya que todos los clubes del fútbol argentino le rindieron homenajes a Diego Maradona.

Antes de la llegada de Diego a Gimnasia, en la Superliga, el equipo había convertido apenas dos goles en cinco cotejos y su falta de contundencia le había dejado una cosecha muy pobre: un punto de 15 posibles.

