Facebook presenta nueva herramienta para consumir noticias

La compañía de Marck Zuckemberg está lanzando Facebook News, en medio de toda la polémica reciente sobre la difusión de fake news en la red social. En un primer momento se presentará como prueba limitada en los Estados Unidos, con una pestaña de pantalla de inicio y marcador en la aplicación principal de Facebook.

En una publicación del blog de la red, Campbell Brown (vicepresidente de asociaciones de noticias globales) y Mona Sarantakos (gerente de producto, noticias) de Facebook dijeron que los artículos de noticias continuarán apareciendo en el feed de noticias principal.

Sin embargo, dijeron que crear una pestaña específica centrada en el periodismo “brinda a las personas más control sobre las historias que ven y la capacidad de explorar una gama más amplia de sus intereses de noticias, directamente dentro de la aplicación”.

Brown y Sarantakos agregaron que la pestaña Noticias se desarrolló en consulta con los editores, y también se basó en los comentarios de una encuesta de más de 100 000 usuarios de Facebook en los Estados Unidos a principios de este año.

Parece que Facebook News usará tanto editores humanos como algoritmos para determinar qué historias ves, un movimiento inusual para una empresa que ha dudado en controlar el contenido publicado por usuarios y anunciantes.

Específicamente, habrá una sección llamada Historias de hoy, comisariada por un equipo de periodistas para resaltar las noticias nacionales más importantes del día.

Al mismo tiempo, Facebook también proporcionará sugerencias algorítmicas de historias basadas en sus intereses y actividad. Podrá ocultar artículos, temas y editores que no desea ver, y navegar por las secciones dedicadas a negocios, entretenimiento, salud, ciencia y tecnología y deportes, temas en los que los usuarios de Facebook aparentemente se sintieron desatendidos.

“Con respecto a la personalización, los editores temen que el aprendizaje automático tenga límites y tengan razón”, escribieron Brown y Sarantakos. “Tenemos que avanzar antes de que podamos confiar únicamente en la tecnología para proporcionar un destino de noticias de calidad”.

No obstante, sugirieron que los algoritmos “impulsarán la mayoría de las noticias de Facebook” y que trabajarán para garantizar que esos algoritmos también estén surgiendo “nuevas formas de periodismo en la era digital, incluido el periodismo individual e independiente”.

También se incluye una sección donde los usuarios que han vinculado sus suscripciones de noticias a sus cuentas de Facebook pueden navegar por el contenido de esas suscripciones.

¿Qué editoriales se incluirán? Brown y Sarantakos dijeron que deben ser parte del Índice de la Página de Noticias de Facebook, y también cumplir con las Pautas para Editores de la compañía, que incluyen prohibiciones contra la información errónea (marcada por verificadores de hechos de terceros) y el discurso de odio .

Facebook no proporcionó una lista de editores participantes, pero las capturas de pantalla de la sección de Noticias incluyen historias de The Wall Street Journal, Time, The Washington Post, BuzzFeed News, Bloomberg, Fox Business, Business Insider, NPR y otros. Los portavoces de The Post, BuzzFeed y LA Times confirmaron su participación.

Probablemente ayude que la compañía le pague a algunos de estos editores millones de dólares al año. Un portavoz de Facebook dijo: “Para garantizar que incluyamos una variedad de áreas temáticas, comenzaremos pagando a un subconjunto de editores que pueden proporcionar un volumen constante de contenido original y basado en hechos”.

El editor en jefe de BuzzFeed News, Ben Smith, señaló que su medio está “contento de participar” y que “Facebook está tomando la delantera al reconocer el valor que las noticias brindan a estas plataformas de una manera tangible”.

Y Hillary Manning, vicepresidenta de comunicaciones de Los Angeles Times, dijo: “Anticipamos que llegaremos a nuevos lectores a través de Facebook News y, a medida que lleguemos a más lectores, esperamos ver un mayor crecimiento en nuestro base de suscriptores digitales ".

Facebook dice que News estará disponible para un grupo limitado de usuarios en los EE. UU a partir de hoy.

(Con información de TechCrunch)