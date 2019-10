Alberto Fernández: "Quiero ser el presidente de un gran país"

Alberto Fernández, candidato presidencial de Argentina, aseguró hoy que si es electo se va a poner al frente de la campaña contra el hambre en su país, con medidas concretas.

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, acompañado por varios rostros conocidos de la sociedad y representaciones de todos los sectores, Fernández señaló varios ejes de esta iniciativa que abarcará, entre otras cosas, mejorar la alimentación y nutrición, bajar el precio de los alimentos y generar mayores ingresos para las familias.

"Olvidemos todas las diferencias y juntémonos para terminar de una vez y para siempre con el hambre en Argentina, no me importa de dónde vienen o cómo piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo", dijo entre aplausos tras convidar a los presentes a dar la batalla más sensata que podemos hacer.