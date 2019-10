Champions League: Barcelona y Liverpool se roban una jornada de golazos (+ Fotos)

Liverpool y Barcelona se impusieron por la mínima a Salzburgo (4-3) e Inter de Milán (2-1) después de ofrecer dos caras en sus respectivos partidos, este miércoles en la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Liverpool, actual campeón de Europa dio una exhibición ofensiva durante los primeros 35 minutos de partido, en los que marcaron el senegalés Sadio Mané (9), el escocés Andrew Robertson (25) y Salah (36).

El brasileño Roberto Firmino celebró su 28 cumpleaños dando tres asistencias de gol a sus compañeros (una a Sané y dos a Salah). “Quería que lo celebrase marcando también, pero solo ha podido dar tres asistencias”, bromeó el egipcio sobre su compañero.

“Fue una nueva gran actuación suya”, dijo más en serio.

Los austriacos lograron empatar con los tantos del surcoreano Hwang Hee-chan (39) antes de la pausa y los Reds desaparecieron durante un tramo al inicio del segundo periodo, lo que aprovecharon los austriacos para empatar por medio del japonés Takumi Minamino (55) y del joven noruego Erling Haland (60), antes de que Salah saliese al rescate de su equipo con su segundo gol (69).

“Nuestro principal error fue perder el control del partido durante algunos minutos y eso no nos debería pasar”, lamentó su técnico Jürgen Klopp, quien no obstante se mostró satisfecho de la victoria: “No podemos ganar todos los partidos 6 o 7 a cero”.

Con este resultado y el 0-0 entre Genk y Nápoles en el otro partido del grupo E, los italianos lideran la llave con 4 puntos, por los 3 de ingleses y austriacos, mientras que los belgas son colistas con uno.

El Barcelona remonta ante el Inter

En Barcelona, el Barça se vio sorprendido de inicio por el orden defensivo y las rápidas contras del Inter, que se adelantó en el marcador con un tanto del argentino Lautaro Martínez nada más empezar (3).

El Barça tuvo la posesión de la pelota, pero sufría para superar la ordenada defensa del Inter, al que no le temblaba el pulso a la hora de salir en rápidos contraataques.

Los locales dieron un paso adelante tras la pausa, cuando el técnico Ernesto Valverde dio entrada al chileno Arturo Vidal, que nada más ingresar asistió a Luis Suárez para que el uruguayo empatase con una gran volea (58).

A seis minutos para el final apareció Lionel Messi para asistir a Luis Suárez, que batió al arquero rival para poner el 2-1 final (84) y dar tres puntos de oro a su equipo.

“Se nos puso el partido muy difícil, pero al final la confianza, el trabajo colectivo que hicimos manejando bien la pelota, generamos ocasiones de gol y nos llevamos el partido”, explicó tras el partido el delantero uruguayo.

Suárez, que en el último partido liguero en el Camp Nou escuchó pitos por su falta de puntería, se mostró feliz por su doblete: “Uno siendo el 9, siempre intenta ayudar al equipo sea con goles sea con asistencias (...) A veces no se da, pero bueno, me caracterizo por siempre trabajar y no bajar los brazos en los momentos difíciles”.

En el otro partido de la llave, el Borussia Dortmund venció por 2-0 en su visita al Slavia de Praga, ambos anotados por el marroquí Achraf Hakimi (35 y 89) y los germanos lideran el grupo F con 4 puntos, los mismos que le Barcelona, quedando el Slavia y el Inter con 1.

En el grupo H, el Valencia perdió en Mestalla lo que había ganado hace dos semanas en Stamford Bridge, tras caer contundentemente por 3-0 ante el Ajax de Ámsterdam.

El marroquí Hakim Ziyech adelantó al cuadro holandés (8), semifinalista en la última edición de la Liga de Campeones, y el holandés Quincy Promes firmó el segundo en el (34), antes de que Donny van de Beek sentenciase en el 67.

El capitán valencianista Dani Parejo envió a las nubes un penal que podría haber supuesto el empate a un gol en la primera parte.

“La clave ha sido la efectividad que ha tenido el Ajax y que no hemos tenido nosotros. Hemos tenido ocasiones muy claras y no hemos marcado. Ha sido la clave”, opinó el técnico 'che' Albert Celades.

“Es una derrota dura, un resultado abultado. El equipo no lo ha merecido, pero es la realidad. Hemos tenido una buena primera mitad pero nos hemos ido con 0-2 al descanso. No hemos tenido la efectividad que ellos si que han tenido y eso es lo que nos ha lastrado”, añadió el antiguo jugador del Barcelona.

En el otro partido del grupo, el brasileño Willian dio la victoria al Chelsea en Lille (2-1), con lo que españoles e ingleses están igualados con 3 puntos, por detrás del Ajax, que tiene un pleno de 6 unidades.

Finalmente, el grupo G está liderado por el Zenit de Sant Petersburgo y el Lyon, ambos con 4 puntos, después de vencer al Benfica (3-1) y Leipzig (2-0), respectivamente.

(Con información de AFP)