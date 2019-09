Secretario general de la ONU convoca a enfrentar el cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló este viernes el peligro que representa el cambio climático para la supervivencia, sobre todo para los países insulares, que son los más vulnerables.

Durante su alocución en la revisión de las Modalidades de Acción Acelerada (Samoa), Guterres exhortó a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la academia a estrechar la colaboración para el avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Manifestó que alrededor de una cuarta parte de la población de las naciones insulares en desarrollo vive a cinco metros o menos sobre el nivel del mar y que la reubicación podría afectar severamente sus sociedades y forma de vida.

“La contaminación, la sobrepesca y la acidificación están cobrando un precio enorme. Hemos perdido la mitad de todos los corales vivos en los últimos 150 años, mientras que la contaminación plástica se ha multiplicado por 10 en las últimas cuatro décadas”, recalcó.

Guterres reconoció el liderazgo de los pequeños Estados insulares en el enfrentamiento al calentamiento global y destacó el compromiso a la disminución del carbono y a pasar al 100 por ciento de energía renovable para 2030.

Señaló que la comunidad internacional debe intensificar la ayuda en estos países, considerados los más vulnerables del mundo, y es el momento de implementar las soluciones en la conservación por ejemplo de los océanos.

El apoyo a estas islas, refirió Guterres, en la reunión de Samoa proporcionará herramientas, lecciones y ejemplos para todas las naciones en la materialización de la Agenda 2030.

“La revisión global de hoy es una oportunidad para que la comunidad internacional identifique los desafíos y juntos caminen en asociaciones sólidas y de prosperidad para todos”, subrayó.

Without resources, we simply cannot deliver the #GlobalGoals and address the climate emergency.

We need adequate, predictable and sustainable funding.

Let’s be more ambitious and provide finance that enables markets to grow, businesses to thrive and people to live in dignity. pic.twitter.com/nzSDsPv4Dx

— António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2019