Francia derrota a EEUU en Mundial de básquet y va a semifinales junto a Argentina, España y Australia

El equipo de Francia venció este miércoles 89-79 a su similar de Estados Unidos y lo dejó fuera de competencia en cuartos de final del Mundial de Baloncesto, con sede en China, donde el país europeo se enfrentará a Argentina el viernes en uno de los partidos de semifinales, mientras que España y Australia definirán el otro finalista.

Fue un éxito histórico para los franceses, que dominan por primera vez al Team USA, y un revés que ha sido catalogado como desastre nacional para los estadounidenses, cuyo equipo es vigente triple campeón olímpico y doble campeón mundial.

El equipo USA había ganado 58 partidos consecutivos en torneos FIBA ​​y olímpicos con jugadores de la NBA que datan de 2005, y se quedará sin medalla de oro por primera vez desde 2006, cuando cayó en semifinales ante Grecia en el Mundial de Japón.

Pese a los 29 puntos y seis rebotes de Donovan Mitchell (Jazz de Utah), la selección estadounidense, dirigida por Gregg Popovich, no consiguió mantener el ritmo impuesto por Francia, que contó con cuatro jugadores que la pasada campaña se desempeñaron en la NBA.

Por los franceses, los mejores números fueron para el pívot de los Utah Jazz, Rudy Gobert (21 puntos, 16 rebotes), y el escolta del Magic de Orlando, Evan Fournier (22 puntos, cuatro asistencias).

Los franceses llegaron a dominar por hasta diez puntos en el tercer cuarto, antes de que el Team USA remontara y sacara siete puntos de ventaja a ocho minutos para el final (72-65). Fue entonces que empezó una reacción francesa ante un EE.UU. que perdía la efectividad y solo marcó tres puntos en los últimos cinco minutos.

Ya en la preparación premundial, Estados Unidos había mostrado grietas al caer 98-94 contra Australia en Melbourne, en el primer revés de un equipo totalmente de la NBA desde la sufrida en 2006. Además, había estado al borde de una derrota en la primera fase del torneo ante Turquía (93-92).

Ahora, el mejor puesto al que puede aspirar EE.UU. en el Mundial es el quinto. Este jueves los estadounidenses van a un desafío con Serbia, otro de los grandes favoritos que ha caído.

Al comentar sobre la ausencia de grandes figuras de la NBA que no viajaron a China con el equipo de Estados Unidos, el entrenador Gregg Popovich declaró que “es irrespetuoso mencionar ahora a los que no están aquí. Es irrespetuoso con Francia o con quien sea que esté en este campeonato. Francia nos venció... No se trata de que Estados Unidos no tuviera a sus otros jugadores. No hay ningún ‘otros jugadores’”.

En los restantes encuentros de cuartos, Australia derrotó 82-70 a la República Checa, mientras que Argentina se clasificó el martes tras vencer a Serbia, otro de los grandes favoritos, 97-87, y España venció a Polonia 90-78.

(Con información de agencias)