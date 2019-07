Trump ataca otra vez a legisladoras demócratas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió este martes en sus ataques contra cuatro legisladoras demócratas que llevaron a que se presente una resolución condenando los comentarios racistas, que se votará en la Cámara de Representantes.

La medida, simbólica y que no tiene fuerza de ley, se aprobaría ya que los demócratas cuentan con mayoría en la Cámara. Cualquier voto en favor de los republicanos señalaría que los ataques del mandatario superaron un umbral. Trump presionó a miembros de su partido para que rechacen la votación.

Trump desató la más reciente controversia el fin de semana al tuitear que las cuatro legisladoras, todas del ala progresista del Partido Demócrata deberían “regresar” de donde vinieron.

Todas son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en el país.

El martes por la mañana, Trump tuiteó: “Esos tuits NO eran racistas. No tengo un hueso racista en mi cuerpo. La llamada votación que se va a realizar es un juego demócrata. Los republicanos no deberían mostrar ‘debilidad’ y caer en su trampa”.

Trump no nombró a las congresistas en sus tuit iniciales, pero destacó a algunas de ellas en comentarios realizados la noche del lunes en la Casa Blanca donde se suponía que resaltaría el momento económico del país, pero finalmente se centró en palabras que han sido ampliamente condenadas.

Las legisladoras, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts y Rashida Tlaib de Michigan, han criticado a Trump, así como a los actuales líderes demócratas de la Cámara de Representantes, tensando la unidad del partido en el organismo.

La votación que se realizará busca condenar los comentarios de Trump, con la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, tratando de lidiar con las exigencias de algunos demócratas que buscan una resolución más dura para censurar al mandatario.

“Esto es, espero, algo en lo que tendremos el respaldo republicano. Si no pueden apoyar la condena de las palabras del presidente, bien, ese es un mensaje en sí mismo”, dijo Pelosi a algunos miembros de su partido en una reunión a puertas cerradas el martes, según un asesor que estuvo presente.

“Estas son nuestras hermanas”, agregó.

(Con información de Reuters)