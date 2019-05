Putin está dispuesto a reunirse con Trump en cumbre G20, asegura el Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este martes la posibilidad de una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, al margen de la celebración del encuentro del G20 en Japón que se realizará en junio.

Peskov reiteró la disposición del presidente ruso a un encuentro con Trump cara a cara, con la intención de llegar a acuerdos bilaterales sobre varios temas, entre ellos, Venezuela, situación en Siria y la seguridad energética europea.

«Si se lleva a cabo una reunión de este tipo … la seguridad energética europea ciertamente puede ser tocada», señaló el portavoz ruso.

No obstante, ante la disposición de ambos líderes sobre un posible encuentro, aún no hay nada concreto ni oficial ya que no se ha organizado nada, dijo el porrtavoz del Kremlin.

«Aún no hay información sobre si Putin y Trump discutirán algo en absoluto en la cumbre del G20 en Japón porque, aunque se anunció públicamente su intención, no se han tomado medidas específicas para organizar una reunión de este tipo», aseguró Peskov.

El G20 es la unión de países industrializados y emergentes del mundo, está compuesto por 19 naciones, más un representante de la Unión Europea. Este llamado Grupo de los 20 comenzó como la unión de Ministros de Finanzas y Gobernadores.

Sin embargo, desde 2008, se lleva a cabo con los líderes de 19 naciones más la U.E., esto para conversar libremente sobre la política y economía del mundo. La próxima cumbre del G20 se llevará a cabo en Japón el próximo 28 y 29 de junio.

