Dueño de gigante chino Huawei asegura que su compañía puede resistir campaña negativa de EEUU

El fundador y propietario del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, Ren Zhengfei, declaró que de ninguna manera Estados Unidos logrará aplastar a su compañía. “A Estados Unidos le gusta sancionar a los demás; en cuanto surge algún tema, utiliza estos métodos combativos”, dijo, y recordó que ese país es solo “una porción del mundo”.

En una entrevista con BBC, se mostró confiado en el futuro de Huawei, la mayor empresa privada de China y uno de los líderes en telefonía y alta tecnología en el mundo, y aseguró que resistirá ante la presión contraria de Estados Unidos.

A finales de enero, autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Huawei y Meng Wanzhou, hija de Ren y directora financiera de la empresa, entre los que se incluyen lavado de dinero, fraude bancario y robo de secretos comerciales.

La hija de Ren fue detenida a petición de Estados Unidos el 1 de diciembre en Vancouver, Canadá, y se espera que EE.UU. pida formalmente su extradición luego de haber presentado 23 cargos contra Huawei y Meng en dos escritos de acusación del Departamento de Justicia estadounidense.

El primero incluye acusaciones de que Huawei escondió sus lazos empresariales con Irán, país que se encuentra bajo sanciones comerciales de EE.UU. El segundo incluye la acusación de intento de robo de secretos comerciales.

Ren reiteró el rechazo de Huawei a las acusaciones y afirmó que “este tipo de acto políticamente motivado no es aceptable (…) Nos oponemos a esto. Pero ahora que ya hemos tomado este camino, dejaremos que los tribunales lo resuelvan”.

La campaña de Estados Unidos contra Huawei ha tomado un rango internacional. La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, recomendó a los socios internacionales que no usen la tecnología de Huawei y advirtió que si lo hacen será más difícil para Washington “asociarse con ellos”.

Además de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda ya han prohibido o bloqueado a Huawei para que no suministre equipamiento a sus futuras redes móviles de quinta generación (5G). Canadá está revisando si los productos de la compañía suponen una amenaza de seguridad.

Ante ese escenario, el propietario de la compañía china admitió que la potencial pérdida de negocio puede tener un impacto significativo en su empresa. “Si EE.UU. persuade a más países para que temporalmente no usen nuestros servicios, podemos reducir un poco la actividad, hacernos más pequeños”, dijo.

“Si las luces se apagan en el oeste, el este todavía brillará. Y si el norte se oscurece, todavía está el sur. Estados Unidos no representa el mundo. Estados Unidos solo representa una porción del mundo”, sentenció.

La campaña de EE.UU. se basa, entre otros, en el argumento de que los servicios de inteligencia chinos puedan usar la tecnología de Huawei para labores de espionaje en Occidente.

Al respecto, Ren subrayó que el espionaje es un riesgo que no asumirá. “El gobierno chino ya ha dicho claramente que no instalará ninguna puerta trasera. Y nosotros no instalaremos puertas traseras tampoco. No vamos a arriesgarnos a indignar a nuestro país y nuestros usuarios en todo el mundo por algo como esto”.

Recalcó que “nuestra empresa nunca acometerá actividades de espionaje. Si lo hiciéramos, entonces cerraríamos la compañía”.

El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido decidió que cualquier riesgo vinculado con el uso de la tecnología de Huawei en los proyectos de telecomunicación británicos puede ser gestionado.

Muchas de las compañías de tecnología móvil de Reino Unidos, como Vodafone, EE y Three, colaboran con Huawei para desarrollar sus redes 5G.

Estas empresas están esperando una evaluación del gobierno, prevista para marzo o abril, que decidirá si pueden o no usar la tecnología de Huawei.

Sobre la posibilidad de un veto de Reino Unido, Ren dijo que Huawei no retirará su inversión por ello. “Continuaremos invirtiendo en Reino Unido”.

“Confiaremos en Reino Unido,y esperamos que Reino Unido confíe en nosotros todavía más.

“Invertiremos incluso más en Reino Unido, porque si EE.UU. no confía en nosotros, entonces trasladaremos nuestra inversión de EE.UU. a Reino Unido en una escala incluso mayor”, afirmó.

Según un reporte de Reuters, que citó a “fuentes con conocimiento del asunto”, funcionarios de seguridad británicos no apoyan la prohibición total de Huawei de las redes nacionales de telecomunicaciones a pesar de las acusaciones de Estados Unidos de que la firma china y sus productos podrían ser utilizados por Pekín para espiar.

“No estamos a favor de una prohibición completa. No es tan simple”, dijo una de las fuentes a Reuters el lunes después de que un artículo del Financial Times publicara el domingo que Reino Unido había decidido que podía mitigar los riesgos sobre la utilización de equipos de Huawei en redes 5G.

(Con información de BBC y Reuters)