Cuba nominada para los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó en su sitio web la lista de los proyectos candidatos a los premios 2019 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), entre los que aparece Cuba con el “Portal Ciudadano en Pinar del Río”, que forma parte de la categoría 1 Rol de los gobiernos y todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo.

Según la nota de la Dirección de Comunicación Institucional del Mincom, es importante destacar que existe un proceso para la votación en línea que cerrará el diez de febrero.

Los interesados a votar por el proyecto cubano y otros de interés pueden acceder al enlace https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019 donde se indica cómo registrarse.

La votación en línea comenzó el 21 de diciembre de 2018 y terminará el 10 de febrero de 2019. El Grupo de Expertos seleccionará los proyectos ganadores entre los tres proyectos que más votos hayan recibido.

Los 18 ganadores y campeones recibirán el reconocimiento del Foro de la CMSI 2019, que se celebrará del 8 al 12 de abril de 2019 en Ginebra (Suiza). Los proyectos ganadores se expondrán en la publicación WSIS Stocktaking: Success Stories 2019 (Inventario de éxitos de la CMSI 2019), y el Informe de Inventario de la CMSI 2019 contendrá las descripciones de todos los proyectos y actividades que se hayan presentado.

Pasos a seguir para la votación:

Entre en el sitio web oficial:https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019

Baje hasta donde dice “Phase 3. Voting Phase” y le da en el botón amarillo que dice “Vote”.

Le pedirá que ingrese a la página, o que se inscriba si todavía no lo ha hecho, para esto solo deberá pinchar donde dice “Register as a new user” escribir su dirección de correo electrónico y escribir la contraseña que desea utilizar para el sitio, su nombre y apellido, y la categoría en la que entra (de no ser parte de una institución o academia, entre como Sociedad Civil o “Civil Society”).

Luego le pedirá que verifique la cuenta, para esto solo deberá entrar en su correo, debería haber recibido un correo de la página WSIS, entre a este y pinche donde dice “Confirm Registration”. Esto lo redirigirá a la página del evento. Ya puede ingresar a la página pinchando “Log In”.

Ya puede votar pinchando en el ícono superior derecho que dice Vote.

Baje hasta que vea los proyectos por cada categoría. Seleccione un proyecto de cada categoría pinchando en “Vote” en cada uno. Debe votar por un proyecto en cada categoría.

El proyecto de Cuba se encuentra en la primera categoría como “Citizen´s Portal in Pinar del Río”.

Los Premios de la CMSI 2019 son el reconocimiento internacional excepcional de las partes interesadas de la CMSI como Ganadoras y Campeonas por la excelencia de su contribución a la puesta en práctica de los resultados de la CMSI, es especial las Líneas de Acción de la CMSI que propician el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El concurso de los Premios de la CMSI se organizó en respuesta a las solicitudes presentadas por las partes interesadas de la CMSI con miras a la creación de un mecanismo eficaz para evaluar proyectos y actividades que aprovechan el poder de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para promover el desarrollo sostenible. Desde su concepción, el concurso de los Premios de la CMSI ha atraído a más de 300 mil partes interesadas.

(Con información de Dirección del Mincom)