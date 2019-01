Hazard: Messi es el mejor jugador de la historia

Para Eden Hazard no hay duda. Messi es el mejor jugador de la historia. El internacional belga reconoció su admiración por el astro argentino y recordó cómo fue enfrentarse a él la temporada pasada en los octavos de final de la Champions League. “No hay dos mejores jugadores de siempre. Solo hay uno y es Leo Messi. Los dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018, pero me alegro de jugar contra ellos y contra Messi. Por desgracia, no resultó como esperábamos”, dijo Hazard en una entrevista al diario flamenco Het Laatste Nieuws que recoge Record.

El jugador del Chelsea desvela que el partido fue especial incluso para sus hijos: “Mis tres hijos vieron el partido de Stamford Bridge y todos ellos idolatran a Messi, principalmente el mayor. Tenía ganas de ver a Messi en ese partido porque lo considera un jugador especial”, admitió.

El 2018 fue un año que permitió a Hazard codearse con muchas estrellas gracias a su presencia en el Mundial. En Rusia protagonizó una de los gestos del torneo al fundirse en un abrazo con Neymar después de que Bélgica eliminara a Brasil en los cuartos de final. “Fue algo que surgió naturalmente. Me puse en su lugar. La presión que tenía era enorme. Toda la gente esperaba que él fuese el mejor jugador del Mundial. Messi ya estaba fuera y Cristiano Ronaldo también. Tenía que ser Neymar. Y en un momento difícil como aquel quería hacer que se sintiese respetado y animarle”, afirmó.

Aparte del éxito de alcanzar las semifinales, para Hazard el Mundial estuvo marcado también por el hecho de compartir selección con su hermano Thorgan. “Él merecía un lugar en el equipo, no fue para hacer un favor a mí o para cuidarme. Ha venido mostrándose a un gran nivel desde hace tiempo y es decisivo prácticamente todas las semanas. Claro que tenerlo conmigo me dio una motivación extra. Thorgan y yo tuvimos en el Mundial una oportunidad para pasar más tiempo juntos”. Y para el próximo sueña con la posibilidad de ver a los tres hermanos juntos jugando en Qatar 2022. “Nuestros padres pudieron ver a dos de sus hijos jugando juntos un gran torneo. Quién sabe si de aquí a cuatro años pueden ver a los tres en el Mundial. Espero que Kylian siga evolucionando en la Liga belga”.

Thorgan, el mediano (25 años), lleva nueve goles en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach, mientras que Kylian (23) está en el Cercle Brugge de su país cedido por el Chelsea y aún no ha debutado como internacional.

