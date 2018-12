Rabieta de Marco Rubio por acuerdo beisbolero FCB-MLB

El senador estadounidense Marco Rubio se lanzó a Twitter ayer jueves para destilar su rabieta por el acuerdo logrado entre la organización de las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, cuyo objetivo es hacer más seguro y legal que los jugadores cubanos lleguen al béisbol profesional estadounidense.

Rubio, expresó su esperanza de que el presidente Donald Trump o el Departamento de Estado veten el provechoso e histórico acuerdo, al que califica de “ilegal e inmoral” así como algo “terrible de un solo lado”.

“La legalidad del reciente acuerdo entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol se basa en el dictámen de la era Obama de que la federación no está controlada por el gobierno cubano. Esto no es solo un hecho incorrecto, es una farsa y estoy trabajando para que se anule lo antes posible”, tuiteó el senador floridano, impulsor principal de las políticas anticubanas de la actual administración.

Legality of recent agreement between MLB & Cuban Baseball Federation rests on Obama era ruling that federation not controlled by Cuban govt. This is not just factually incorrect it is a farce & I am working to get it overruled as soon as possible.

