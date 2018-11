Sesiona primer taller para animadores CubaAnima EICTV

El primer Taller de Animación CubaAnima EICTV se realiza hasta el próximo 30 de noviembre en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Una veintena de animadores cubanos de todo el país participan en este evento organizado de conjunto, entre la también conocida como “escuela de todos los mundos” y el British Council Cuba, institución que está cumpliendo dos décadas en la Isla.

Los participantes intercambian con reconocidos expertos británicos que han desarrollado su trabajo en el área de la animación durante varios años: Paul Bush, Barry Purves, Karina Stanford y Jonathan Hodgson.

Para Giselle Cruz, especialista del Departamento de Promoción Internacional de la EICTV, “en esta primera edición, con este grupo inicial, estamos generando un eslabón de capacitación a largo plazo, para reproducir este conocimiento a las siguientes generaciones de animadores”.

CubaAnima EICTV 2018 tiene como objetivo la interacción y el desarrollo de habilidades entre animadores cubanos y los mentores británicos a través de un programa de talleres, conferencias y actividades en torno al trabajo de guion, las técnicas prácticas, la distribución internacional para sus proyectos, entre otros contenidos imprescindibles.

El taller busca la creación de un grupo de tutores que repliquen la experiencia y el conocimiento adquirido en sus respectivas provincias e instituciones, así como internacionalizar, además, el trabajo actual de los animadores cubanos.

“Esperamos que este taller sea la base para gestar oportunidades no antes consideradas para estos creadores. Será nuestro aporte de muchas herramientas para impulsar e inspirar la creatividad y el talento existente en esta rama del cine cubano”, asegura Cruz.

Paul Bush (1956, Londres) es un director de cine experimental y animador. Su obra desafía los límites entre ficción, documental y animación. Su formación en el campo de las bellas artes es claramente visible en toda su obra, que se ha incluido en colecciones y exposiciones, así como en salas de cine y televisión. En algunas de sus películas, Bush ha utilizado una técnica creada por él, cercano al grabado tradicional en madera.

Barry Purves ha estado involucrado con la animación de stop motion durante cuarenta años en series infantiles de larga duración como: los últimos 100 episodios de la BBC Twirlywoos y cortometrajes como Next, Screen Play, Achilles, Plume y Tchaikovsky. Es también director, diseñador, animador, escritor de varios libros sobre animación y profesor de universidades y estudios alrededor del mundo. Purves, además, estuvo involucrado en la realización de las películas ¡Los ataques de Marte! y King Kong.

Karina Stanford tiene más de 27 años de experiencia en producción de animación en todos los niveles: creación, desarrollo, producción en línea y producción en serie. Estableció su propia compañía, Easypeasy Productions en 2008 y ha sido productora independiente de animación infantil desde entonces. Ha trabajado estrechamente con emisoras como Nickelodeon, Disney, CBBC y Milkshake / Ch5. Karina ha participado en más de 20 producciones de animación trabajando a nivel mundial con estudios en Corea del Sur, China, Sudáfrica e India produciendo series 2D, CG y Stop Frame.

Jonathan Hodgson es animador independiente. Estudió en el Politécnico de Liverpool y en el Royal College of Art. Sus cortometrajes han ganado muchos premios internacionales, incluyendo un BAFTA para El hombre con los ojos hermosos. Ha trabajado en numerosas campañas publicitarias, videos musicales, largometrajes y documentales, incluido el innovador híbrido drama-documental-animación The Age of Stupid and Wonderland: The Trouble with Love and Sex, el primer documental animado de larga duración en la televisión británica. Ha impartido numerosas conferencias en el Reino Unido y en el extranjero. Desde 2008 ha sido líder del curso de animación en Middlesex University.