Científicos revelan cómo sería la Tierra dentro de 200 millones de años (+ Video)

Dentro de 200 o 250 millones de años, nuestro planeta tendrá un aspecto totalmente distinto de lo que es hoy en día, al juntarse todos los continentes actuales en un nuevo ‘supercontinente’. Los investigadores Mattias Green (Universidad de Bangor, Reino Unido) y Hannah Sophia Davies y Joao C. Duarte (Universidad de Lisboa, Portugal) detallan en un artículo para The Conversation cómo sería este proceso.

De entrada, los expertos explican que las placas tectónica que conforman la corteza de la Tierra están en constante movimiento, desplazándose a velocidades de unos pocos centímetros por año. Esto hace que de vez en cuando, en términos geológicos, los continentes se junten en un supercontinente, que se mantiene unido durante unos centenares de millones de años antes de volver a dividirse.

El último supercontinente, Pangea, se formó hace unos 310 millones de años y comenzó a separarse hace aproximadamene 180 millones de años. Se espera que el próximo se cree dentro de unos 200 o 250 millones de años. La ruptura de Pangea condujo a la formación del océano Atlántico, que aún se está abriendo y ampliando, mientras que el océano Pacífico se está cerrando y estrechando. Los autores del artículo recuerdan también que el Pacífico es el hogar de un anillo de zonas de subducción a lo largo de sus bordes (el Anillo de Fuego), mientras que el Atlántico solo tiene dos.

Según los investigadores, existen cuatro escenarios fundamentales para la formación del próximo supercontinente: Novopangea, Pangea Última, Aurica y Amasia.

Si se mantienen las condiciones actuales —con el Atlántico abriéndose y el Pacífico disminuyendo—, el próximo supercontinente se formará en la parte opuesta a la antigua Pangea, indican los expertos. Las Américas chocarán con la Antártida, que se habrá movido hacia el norte, y luego con las ya unidas África y Eurasia, para crear la denominada Novopangea.

