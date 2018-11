Jorge Drexler fue el gran ganador de los Grammy Latinos 2018 (+ Ganadores)

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas – Claudia Montero, composer (Claudia Montero)

Montuno en forma de chacona – Roberto Sierra, composer (Silvia Márquez)

Ofrenda – Eddie Mora, composer (Eddie Mora, Directing The Orquesta Sinfónica De Heredia)

Prelude in F Major for piano & orchestra – Jorge Mejia, composer (Jorge Mejia & The Henry Mancini Institute Orchestra)

String Quartet N°3 (IN MEMORIAM LUDVVIG VAN BEETHOVEN) Yalil Guerra, composer (La Catrina String Quartet)