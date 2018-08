Argentino Manu Ginóbili anuncia su retiro del baloncesto a los 41 años

A través de su cuenta en Twitter, el basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili anunció su retiro del deporte activo, luego de 23 años de gloriosa trayectoria en esa disciplina, donde logró conseguir cuatro títulos de NBA con los San Antonio Spurs y un oro olímpico con la selección nacional en la cita de Atenas 2004.

El atleta escribió el siguiente mensaje en la red social: “Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!”.

Ginóbili es considerado el mejor jugador de baloncesto en la historia argentina y uno de los deportistas más reconocidos del país sudamericano junto a Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros.

“Nos avisó a todos cinco minutos antes de anunciar su decisión. Tenemos una sensación bastante rara en la distancia. Fue una decisión que masticó bastante, que pensó mucho. Recién hoy se pudo reunir con las autoridades de San Antonio para comunicarle la decisión”, dijo Leandro Ginóbili, hermano del argentino, al canal Todo Noticias.

Ginóbili había mantenido en suspenso su determinación de continuar o no en el baloncesto después de finalizar la temporada 2017-2018 de la NBA, cuando los Spurs fueron eliminados por Golden State Warriors en los playoffs de la Conferencia Oeste.

“Mi situación respecto a mi continuidad no es diferente a la de los últimos años. Si yo tomo una decisión en caliente no sirve. No tengo la necesidad de apurarme”, había escrito en una nota publicada el 29 de abril pasado en el diario La Nación.

Allí el argentino comentó que iba a tomarse ‘uno o dos meses’ para evaluar su situación.

En la última jugada del partido definitivo ante los Warriors, Ginóbili arrojó al aire con fuerza el balón, un gesto que algunos habían interpretado como una forma de decir adiós al baloncesto.

A lo largo de su carrera Ginóbili ha conseguido un oro olímpico con Argentina en Atenas 2004 y un subcampeonato mundial. Con los Spurs, donde disputó 16 temporadas desde 2002, ganó cuatro títulos de la NBA.

(Con información de DPA)