Barranquilla-2018: Dailín Belmonte despidió actuación de Cuba con plata en maratón

Barranquilla.— En esta ciudad la luz del día aparece más temprano que en Cuba y ya a las seis de la mañana se podría decir que el sol comienza a molestar y en poco tiempo pasa a ser insoportable. Desde el inicio de la maratón femenina de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, las seis atletas que tomaron la largada se enfrentaron a la intransigencia de un clima bravo durante casi tres horas, en el caso de las ocupantes del podio.

En la meta, donde algunas se tambalearon, como la ganadora y experimentadísima mexicana Madai Pérez, autora de un tiempo de 2:57.55 horas, entró aparentemente en buen estado y envuelta en la bandera cubana la santiaguera Dailín Belmonte, dueña de la presea de plata, igual que lo sucedido en Veracruz 2014, con registro de 2:59.09 horas, mejor que la ocupante del tercer lugar, la anfitriona Angie Rocío Orjuela (2:59.49 horas).

A pocos metros de la meta, Belmonte conversó con la prensa, a la vez que exprimía sus medias, que parecían sacadas de un cubo de agua. Primero que todo le dedicó su medalla a su madre, que hoy está de cumpleaños, mientras explicó que esta fue su primera maratón del año, pues internacionalmente solo había competido en dos media maratón en España.

“Resistir, resistir y ser muy guapa fue la clave para este resultado, hay que estar adentro para vivirlo, antes de hablar sobre cuál fue el tiempo con el que se cumplió. Corrí este evento para terminarlo, siempre supe que llegaría a la meta, porque a pesar de ser la carrera más agotadora, me encantan los retos difíciles. Estoy muy contenta y orgullosa con mi medalla de plata, repetí mi resultado de hace cuatro años, y la alegría es grande porque la campeona es una de las mejores de América.

“No le tuve respeto, me fui con ella todo el tiempo, pero su final es mejor y me entregué por mi pueblo. Llegué bien a la meta, solo que no me sentí con las velocidades para rematar. En el kilómetro 35 me percaté que la mexicana era inalcanzable, noté que su entrenador le dijo que la carrera estaba hecha a su medida. Los 42 kilómetros es una competencia impredecible, por mucho que te prepares no sabes cómo te irá, cada carrera es una experiencia nueva”, declaró Belmonte, compañera de Yudileyvis Castillo, ocupante del quinto puesto.

Por su parte, en la rama varonil, participaron siete maratonistas y la corona se quedó en casa, gracias al desempeño de Jeisson Suárez, con tiempo de 2:29.54 horas, mientras que el antillano Henry Jaen entró en la sexta plaza con crono de 2:39.17 horas.

“La carrera fue muy dura, con un clima bastante fuerte, el circuito era de 10 kilómetros, era pendiente arriba y pendiente abajo todo el tiempo, traté de aguantar el compás, corriendo progresivamente, así lo logré hasta el kilómetro 35, cuando los cambios de ritmo fueron muy fuertes y empecé a tener calambres y me dediqué a mantener otro ritmo, porque si seguía con el que llevaba, lo más probable es que no terminara. Mi esfuerzo es para Cuba, aunque no logré medallas”, dijo el cinco veces titular de Marabana.