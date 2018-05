Donald Trump sobre algunos inmigrantes indocumentados: “No son personas, son animales”

El mandatario norteamericano, Donald Trump, calificó hoy a algunos inmigrantes indocumentados como “animales”, durante una mesa redonda sobre ciudades santuario y pandillas.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con políticos republicanos de California habló sobre los condados llamados santuario , que se niegan a cooperar con el servicio de control migratorio del gobierno federal. El mandatario afirmó: estamos expulsando gente del país (…) No se puede creer lo malas que son estas personas . Agregó que estas no son personas, son animales. Y estamos sacándolas del país en un nivel nunca visto antes .

Trump también se quejó de México. Ellos no hacen nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Indudablemente no nos ayuda en materia comercial, pero especialmente en la frontera no hace nada por nosotros .

En la reunión también aseguró que pronto buscará un financiamiento completo para construir el muro fronterizo con México, lo que podría generar batallas presupuestarias en un Congreso fracturado por sus políticas sobre inmigración.