EE.UU.: Cámara avala ley de seguridad escolar sin mencionar armas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prevenir la violencia en las escuelas, el cual carece de alguna medida relacionada con el control de armas de fuego.

‘Buenas noticias: con una votación de 407 a 10, la Cámara de Representantes acaba de aprobar la Ley de Violencia Escolar STOP’, anunció en su cuenta de la red social Twitter el presidente de esa instancia legislativa, Paul Ryan.

De acuerdo con el legislador republicano, la normativa otorga a las fuerzas del orden público, los funcionarios escolares y los estudiantes la capacitación, la tecnología y los recursos que necesitan para identificar y prevenir las amenazas.

Los congresistas dieron la luz verde a la medida el mismo día en que miles de estudiantes en todo el país se movilizaron para exigir medidas de control de armas más estrictas y condenar la influencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.

Entre las demandas de los jóvenes y de diversos sectores se incluyen fortalecer las verificaciones de antecedentes en la compra de armamento, prohibir la venta de dispositivos conocidos como ‘bump stocks’ y de rifles de asalto, y elevar a 21 años la edad mínima para adquirir armas.

Pero el proyecto avalado esta tarde, en lugar de centrarse en el control de armas, se enfoca en mejorar la seguridad escolar e investigar por qué las fuerzas de seguridad dejaron pasar repetidas señales de advertencia sobre el autor del tiroteo en Florida, el 14 de febrero.

La ley proporcionaría 50 millones de dólares al año para un nuevo programa federal de subsidios destinado a capacitar a estudiantes, maestros y agentes del orden sobre cómo detectar y reportar indicios de violencia armada.

También autorizaría 25 millones de dólares para que las escuelas mejoren y endurezcan su seguridad con la instalación de nuevas cerraduras, luces, detectores de metales y botones de pánico, para lo cual deben proporcionarse fondos en una propuesta de ley de gastos que se valorará por separado.

Aunque los demócratas de la Cámara baja apoyaron abrumadoramente el proyecto, sostienen que es muy inferior a lo que se necesita para combatir el flagelo de los tiroteos masivos, al considerar que hace poco para abordar el potencial de la violencia armada en otros lugares públicos.

Este es un buen proyecto de ley, pero no resolverá nuestro problema con las armas, no prohibirá la acumulación de bump stocks, no arreglará nuestro sistema de verificación de antecedentes ni sacará el armamento de guerra de nuestras calles, expresó Ted Deutch, representante del partido azul por Florida.

(Con Información de Prensa Latina)