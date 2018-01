Continúa juicio a médico del equipo olímpico de gimnasia norteamericano

El médico Larry Nassar enfrenta su cuarto día de juicio tras la denuncia por abuso sexual a gimnastas del equipo olímpico de los EE.UU. “Esta es la peor epidemia en la historia del deporte”, intervino ante el tribunal la atleta Aly Raisman, una de las más de cien en sumarse a las declaraciones.

Varias de las víctimas del ex médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar, acusado de haber abusado durante 20 años de más de 140 niñas gimnastas –entre ellas la revelación de la gimnasia en los últimos Juegos Olímpicos, Simone Biles– declararon ayer durante la cuarta jornada del juicio que se realiza en Michigan. La campeona olímpica Aly Raisman, sostuvo ante el tribunal que “cada día aparece una sobreviviente nueva, esta es la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte. Este monstruo, que estará encerrado por un largo tiempo, fue el arquitecto de las reglas y las leyes que supuestamente están ahí para protegernos de seres como él”. La Fiscalía del Estado pide una pena de entre 45 y 125 años de cárcel, que se sumarán a los 60 años de condena que recibió el año pasado por posesión de pornografía infantil. La sentencia se espera para la semana que viene, luego de que termine la ronda de testimonios.

Ante la jueza Rosemarie Aquilina, en el juzgado de Lansing, estado de Michigan, continuaron ayer las declaraciones de las víctimas de Nassar, el osteópata de 53 años que fue durante casi tres décadas médico en el equipo olímpico de los Estados Unidos.

La ganadora de seis medallas olímpicas Aly Raisman, de 23 años, leyó ante la Corte una declaración en la que explicó el estado en que la sumía el trato con el ex médico. “Me hacía sentir incómoda pero me sentía culpable porque eras un doctor. Me costaba creer que el problema era usted. Creemos en los doctores desde niñas. Me ha manipulado al punto de creer que, cuando usted cerraba sus ojos tocándome, era porque ‘trabajaba duro’ y no por placer. Imagínese que no tiene poder, que no tiene voz. Pues ahora yo tengo poder y voz y lo estoy usando”, sostuvo. Y agregó que pese a que le causó “un gran daño físico, mental y emocional”, porque “me quitaste mi pasión y mis sueños”, ella estaba ahí en la Corte para decirle “cara a cara que no voy a abandonar la gimnasia, porque mi amor por el deporte es más fuerte que el demonio que usted lleva dentro y que lo llevó a lastimar a muchas niñas inocentes”.

Durante su declaración, Raisman también apuntó contra las autoridades deportivas al sostener que “la directiva del USA Gymnastic tiene el descaro de ahora emitir un comunicado en estos días diciendo que apoya nuestras voces y nuestra valentía. ¿Dónde están la honestidad y la transparencia? ¿Por qué nadie expresó simpatía ni apoyo cuando denunciamos los abusos? ¿Por qué no hemos oído aún nada de parte del Comité Olímpico? Usted fue nuestro médico durante varios juegos. La mayor prioridad de las autoridades desde el principio es su reputación, las medallas que ganan y el dinero que ganan con nosotros”, remarcó.

Raisman advirtió que “la historia puede repetirse. Si queremos creer en los cambios, tenemos que primero entender el problema. Hay que hacer una investigación independiente para saber exactamente qué pasó, qué se hizo mal y cómo puede evitarse a futuro. Es la única forma de hacer de la gimnasia un deporte seguro”.

También declaró la campeona olímpica en 2012, Jordyn Wieber, quien dijo que siempre pensó “que entrenar para los Juegos Olímpicos sería lo más difícil que haría. Pero la cosa más difícil que nunca he tenido que hacer es procesar que soy una víctima de Larry Nassar”. En su testimonio, Wieber detalló que el ex médico la abusó por primera vez cuando ella tenía 14 años, al proponerle su “método especial” para aliviar tensiones musculares, que consistía en hacer creer a las niñas que las curaba al introducirle dedos en los genitales.

Los testimonios contra el médico –ya pedófilo condenado por la tenencia de al menos 37.000 fotos y videos de pornografía infantil–, comenzaron el martes, cuando la atleta Kyle Stephens contó que su “primera experiencia sexual llegó cuando aún iba a la guardería”, y acusó al ex médico –quien comenzó a abusarla cuando ella tenía seis años– por el suicidio de su padre. Stephens explicó que, por su prestigio, Nassar se granjeó la confianza familiar y aseguró a su padre que ella era una niña mentirosa. “Ellos eligieron creerle a él”, dijo la atleta. En 2016, cuando las múltiples acusaciones contra Nassar se hicieron públicas, el padre de Stephens se suicidó. Durante su declaración, la atleta se dirigió al médico y le dijo: “a lo mejor ya te has dado cuenta de que las niñas pequeñas no son pequeñas para siempre. Crecen y se convierten en mujeres fuertes que terminan destruyendo tu mundo”.

En paralelo al comienzo del juicio, la diez veces campeona mundial Simone Biles denunciaba a través de sus cuentas en Twitter e Instragram que ella también había sido una víctima del ex médico. “Ultimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia nunca más”, escribió la gimnasta. “Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar”.

