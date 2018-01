Mijaín López: Voy con todo en busca de mi cuarta medalla de oro olímpica

El luhador cubano del estilo grecorromano Mijaín López aseguró en La Habana que aunque falta mucho todavía, su pretensión es competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

«Ya pueden confirmarlo, Mijaín estará en Tokio, que se preparen mis rivales porque voy con todo en busca de mi cuarta medalla de oro olímpica, sería la mejor despedida para mí de los colchones», afirmó el gigante pinareño.

Dueño también de cinco coronas en Campeonatos Mundiales de lucha declaró a la ACN que lo más cercano en su calendario competitivo serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Además, dijo que quiere participar en los Panamericanos de Lima 2019 y descartó su presencia en el certamen universal que acogerá Hungría, el próximo mes de octubre.

Al respecto, explicó que el colectivo técnico y él decidieron en conjunto que lo mejor será darle otra vez la oportunidad a Oscar Pino, quien lo hizo bien el pasado año con su medalla de bronce en la cita del orbe con sede en París.

En otro momento del diálogo, señaló que el descanso en 2017 le vino muy bien después de tantos años de carrera deportiva; además aseguró estar en óptimas condiciones y con muchas ganas de incorporarse a los entrenamientos.

«Físicamente me siento muy bien, con el mismo ímpetu y energía de siempre, como he dicho en otras ocasiones el único “rival” que me preocupa es el peso y los cambios de reglamento que puedan existir en la lucha», concluyó el destacado gladiador.

(Con información de Jit)