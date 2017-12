Walt Disney avanza sobre Century Fox

La Compañía Walt Disney continúa extendiendo su imperio, y este jueves anunció la compra de varios activos del grupo 21st Century Fox, con lo que, entre otras cosas, se hará cargo de series como “The Simpsons”, informaron fuentes locales.

Se trata de activos que están valorados en unos 52.400 millones de dólares.

De esta manera, la compañía de Mickey Mouse se hará cargo de los estudios

de cine y televisión de la Fox, así como de otros sectores de su negocio

internacional de cable y televisión.

Además, el comprador asume una deuda de la Fox de 13.700 millones de

dólares, lo que eleva la operación a unos 66.100 millones dólares.

La noticia, esperada y largamente rumoreada en los últimos tiempos, se

oficializó esta mañana.

Pero la pregunta que muchos se hacen por estas horas es ¿qué ha comprado

realmente Disney?

La adquisición representa que The Walt Disney Co. adquiere tanto al estudio

como otra serie de activos de entretenimiento y deportes del imperio de

Rupert Murdoch.

The New York Times destacó que el acuerdo marca “un antes y un después” con

una “unión histórica de dos pesos pesados de Hollywood”.

Para la compañía fundada por Walt Disney representa la posibilidad reforzar

sus negocios de televisión, además del cine, y algunos mencionan la

posibilidad de lanzar un próximo formato al estilo Netflix.

Además, Disney se hará cargo de franquicias populares como X-Men, Avatar,

Fantastic Four, Deadpool, The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone

Girl, The Shape of Water, Planet of the Apes, Ice Ageo The Martian, entre

otras.

En cuanto a los canales, la compañía de Burbank sumará Twentieth Century

Fox Television, FX Productions y Fox21, espacios que crearon series tan

famosas como “The Americans”, “American Horror Story”, “Homeland”,”This Is

Us”, “Modern Family” y hasta “The Simpsons”.

Disney también adquiere FX Networks, National Geographic Partners, Fox

Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India y los

intereses de Fox en Hulu, Sky, Tata Sky y Endemol Shine Group.

(Con información de ANSA)