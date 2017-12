Protestas sociales tensan crisis política en Honduras

Las protestas no cesan en Honduras a pesar de la suspensión de garantías y el toque de queda declarado por el gobierno el pasado viernes, 1 de diciembre. Los manifestantes exigen transparencia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la urgente publicación de los resultados de comicios presidenciales del pasado domingo 26 de noviembre.

Este domingo, se inicia el segundo de los diez días decretados bajo estado de sitio por la administración de Juan Orlando Hernández, con una movilización convocada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura para las 11H00 (hora local).

Asimismo, durante el sábado, se llevó a cabo un masivo “Cacerolazo” en todo el país, que en algunos sectores incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales y el canto masivo del himno nacional hondureño.

Además, se registraron varias movilizaciones, incluso dentro de los horarios en los que rige la prohibición de circular por las calles.

El viernes, el TSE había asegurado que el sábado a las 09H00, daría a conocer los resultados de las votaciones. Sin embargo, nuevamente aplazó el escrutinio de los votos.

El candidato opositor, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y el expresidente Manuel Zelaya son parte de los rostros claves en este conflicto. A través de redes sociales y en conversación con medios internacionales, los políticos han dado a conocer la situación hondureña.

El departamento de Olancho, los estudiantes de la Universidad de Agricultura de Catacamas realizaron una caravana nocturna que fue difundida por Nasralla en sus cuenta de Facebook.

“El ilegal e injusto toque de queda que no es otra cosa que un golpe de estado contra las votaciones del pueblo que no quiere que continúe el actual presidente (…) No vamos a permitir que nos roben las elecciones, no vamos a permitir que un traidor a la patria se reelija”. afirmó el candidato en su Facebook.

“Tenemos un estado de terror, más allá de un estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, que se ha hecho y que durará durante diez días, se crea un ambiente de terror” aseguró Wilfredo Méndez de la Mesa Nacional de Honduras por los Derechos Humanos.

