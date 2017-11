Salvador Nasralla desconoce resultados de comicios generales en Honduras

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, desconoció este miércoles los resultados de los comicios generales en Honduras y tildó además de tramposo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según Nasralla, los datos que sorpresivamente ahora dan la ventaja al mandatario y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, han sido tergiversados y manipulados.

El candidato opositor, que en un inicio llevaba una ventaja de cinco puntos, denunció que horas después de firmar un pacto con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se comprometía a aceptar los resultados, los mismos fueron alterados durante varios cortes en el sistema de cómputo del TSE.

“No reconocemos los resultados porque hoy se cayó el servidor y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas”, dijo Nasralla.

Asimismo, subrayó que el citado pacto, también firmado por Orlando Hernández, carece de validez. “No voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas”, apostilló.

Igualmente aseguró que defenderá su triunfo en las calles de ser necesario.

Las declaraciones de Nasralla tienen lugar luego que el TSE diera al presidente y aspirante a la reelección una ventaja de 0,10 puntos tras escrutarse el 82,89 por ciento de las mesas de votación.

De esa manera Orlando Hernández obtenía el 42,21 por ciento de las papeletas, mientras Nasralla alcanzaba 42,11 por ciento.

(Con información de Prensa Latina)