Estreno mundial encabeza presentaciones del Ballet Nacional de Cuba

Anyali será el estreno mundial que el próximo 23 de noviembre formará parte de las funciones del Ballet Nacional de Cuba (BNC) en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, hasta el día 26.

De manos de la bailarina Ely Regina Hernández, la coreografía ultima hoy detalles con artistas del (BNC), quienes interpretarán una visión onírica, recreada en danza, de una composición musical del italiano Ezio Bosso.

“El nombre tiene muchos significados pero la coreografía no va por ellos, yo trabajé una imagen que me apareció en un sueño donde se me manifestaba esa palabra”, contó la creadora a Prensa Latina.

Características propias del mundo onírico aparecerán en Anyali como combinación de luces, sombras, un sentido de persecución, personajes con rostros difusos, elementos todos que conlleven a un nivel de abstracción, como aquella imagen apreciada en sueño por Hernández.

La obra de siete minutos de duración presenta un trío compuesto por dos hombres y una mujer que en uno de los elencos interpreta la solista Bárbara Fabelo y en otro la primera bailarina Anette Delgado, quien se ha vuelto como una musa para la coreógrafa luego de que concibiera para ella Invierno, en 2016.

“Me gusta trabajar con Anette porque es una persona muy responsable, muy dedicada, y montar la misma obra a un segundo elenco encabezado por Fabelo ha sido una suerte y estoy segura de que lo va a hacer muy bien”, afirmó.

Según plantea, con Anyali intentó una coreografía diferente en tanto no siguiera la línea fácil o bonita acostumbrada; y ansiaba imponer retos técnicos a los bailarines mediante combinaciones que los clásicos no asumen a diario.

La obra contempla elementos contemporáneos, pero Hernández adelantó que prima el estilo neoclásico, y agradeció el apoyo de sus asistentes de montaje, Mercedes Piedra —del BNC— y Yasser Domínguez, bailarín de Acosta Danza, compañía con la cual ella trabaja desde la fundación.

“El reto mayor ha sido la preparación de los bailarines porque hemos tenido que enseñarles técnicas que ellos normalmente no emplean, y en muy poco tiempo de montaje, además estos artistas asumen en paralelo otros compromisos profesionales”, explicó.

Hernández se graduó de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso en 2007 e ingresó en el BNC, donde se convirtió en solista de la compañía dirigida por Alicia Alonso y se inició en la coreografía con las obras Yo, tú, él, ella; El relato y Dueto.

Del programa presentado por la propia compañía la semana pasada en la misma institución, una de las piezas más aplaudidas fue Yo, Tú, Él, Ella; de Hernández.

Presentaciones del BNC para diciembre y enero próximos

(2017)

Diciembre: Viernes 22 y sábado 23, 8:30 pm. Domingo 24, 5:00 pm. Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Sala García Lorca.

—En las sobras de un vals (Coreografía: Alicia Alonso. Música: Josef Strauss. Diseños: Ricardo Reymena)

—Anyali (Coreografía y vestuario: Ely Regina Hernández. Música: Ezio Bosso. Diseño de luces: Ruddy Artiles)

—Carmen (Coreografía y libreto: Alberto Alonso, sobre la novela de Prosper Mérimée y el libreto de Henry Meilhac y Ludovic Halevy para la ópera homónima de Georges Bizet. Música: Rodion Schedrin, sobre la original de Georges Bizet. Diseños: Salvador Fernández)

(2018)

Enero: Lunes 1ro, 5:00 pm. Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Sala García Lorca

—Gala por el Aniversario 59 del Triunfo de la Revolución.

Viernes 5, sábado 6, 8:30 pm y domingo 7, 5:00 pm. Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Sala García Lorca

—Temporada por el aniversario 30 del estreno de la versión cubana y los 200 años del natalicio de Marius Petipa



Viernes 5, 12, 19 y 26; sábados 6,13 y 20; domingos 7, 14, 21, 28; a las 8:30 pm. Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Sala García Lorca.

—Don Quijote

(Con información de PL y el BNC)